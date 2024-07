Federico Sturzenegger: Roces con Caputo y los "paquetitos" al Congreso

Embed - La entrevista completa de Federico Sturzenegger con Eduardo Feinmann tras asumir como ministro

Sobre el 80% restante de lo que considera el ministro que falta, indicó que “hay muchas cosas para hacer y me parece que la Ley Bases es como un hito porque por un lado requiere partir de ese momento y retomar la agenda legislativa. Toda la relación con el Congreso se puso en la aprobación de la Ley Bases y ahora me parece que empieza una segunda etapa de relacionamiento de volver al Congreso y volver a plantear algunos temas, pero a partir de ahora va a ser ley por ley no va a haber otra ley Ómnibus”, adelantó.

Ley Hojarasca y segundo semestre parlamentario

“El primer proyecto que vamos a llevar nosotros es una cosa que yo la llamo la Ley Hojarasca y el presidente ha hablado de esto también. “Es un poquito” como la Ley Bases cuanto al compendio de varios capítulos y artículos: “Se hizo un trabajo de revisión de todas las leyes y te encontrás con cada cosa que no podés creer, sobre todo porque en la época de los militares sacar una ley era fácil”, explicó el ministro en relación a que el paquete incluiría la derogación de normas que no se aplican actualmente pero que siguen vigentes.

“Para los militares era muy importante el manejo de las palomas porque eran mensajeras. La Argentina todavía tiene una ley que regula el control de las palomas”, ilustró el funcionario.

“Es casi una limpieza”, dijo sobre el sentido de la norma que se propone llevar al Congreso.

“Hay una agenda, digamos, de algunos ‘pequeños paquetitos’ más chiquitos pero porque ya en algún sentido fueron discutidos integralmente y después sí habrá cosas como muy puntuales. Por ahí nos escuchás dentro de una semana llevando al Congreso una reforma de la ley de factura de crédito electrónica por decirte algo…”, finalizó sobre la agenda parlamentaria para el segundo semestre del año.

