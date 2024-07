Melconián: "Te alineás o te liquidan". De Pablo: "Sos asesor presidencial no hablás en público"

Melconián aprovechó para marcar más diferencias con la forma de gestionar de Javier Milei.

Vos no podés decir, tras la primera falta que te cobran en contra, que el referee está comprado. Hace pocos años, cumplió 30 años el Plan Real, que fue un programa de libre mercado que todos los presidentes respetaron. Aquí, nunca se pudo. Vos no podés decir, tras la primera falta que te cobran en contra, que el referee está comprado. Hace pocos años, cumplió 30 años el Plan Real, que fue un programa de libre mercado que todos los presidentes respetaron. Aquí, nunca se pudo.

El reconocido consultor puso reparos, una vez más, sobre los anuncios de una posible liberación del mercado cambiario.

“Tienen 7 meses adentro. Todavía siguen visitando al campo y llevando solidaridad como en un velorio. Hay que hablar un esquema cambiario de verdad porque el cepo es ilevantable”.

entrevista-de-jorge-fontevecchia-a-carlos-melconian-20201109-1074308.jpg Carlos Melconian sigue en la vereda opuesta a la Casa Rosada

De Pablo: “solidaridad con Franco Spotorno”

“Le deseo suerte a Franco porque recuperó la libertad. Si sos un asesor presidencial, no podés decir en público lo que pensás, menos si tus ideas contradicen a las del gobierno. Bienvenido al club de los que no tenemos relación con el gobierno y por eso podemos hablar públicamente sin ningún tipo de problemas”.”.

El experimentado economista, quien reconoce que se reúne los fines de semana en la Quinta de Olivos con el presidente de la Nación, agregó:

“El contexto es incierto. Yo no sé si la gente va a aguantar o no el ajuste Caputo no va a estar celoso de Sturzenegger porque ambos tienen trabajo de 24 horas. Primero, tienen que instrumentar la Ley Bases”.

Finalmente, hizo un chiste sobre las dos votaciones que los galos hicieron en apenas siete días:

Estos franceses están completamente locos. Hace una semana ganó Marine Le Pen, de la ultra derecha. Ahora, gana la izquierda dura. ¿Qué les pasa? Estos franceses están completamente locos. Hace una semana ganó Marine Le Pen, de la ultra derecha. Ahora, gana la izquierda dura. ¿Qué les pasa?