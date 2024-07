Federico Sturzenegger, ministro: Memes, chicanas y el video más viral

Este viernes (05/07) continúan las repercusiones en las redes sociales por esta designación: muchos memes, chicanas, y también críticas desde la política. Pero además se viralizó mucho un video, de hace unos años, en el que el propio Federico Sturzenegger admite la estrategia utilizada -a pedido del entonces asesor Jaime Durán Barba- para no explicar algunos temas a la población. "No hay que explicar cosas, porque si explicás qué es un ajuste fiscal tenés que explicar que la gente se va a quedar sin trabajo y no querés que escuchen eso", se sinceró.