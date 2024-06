Federico Sturzenegger, salvavidas de Sandra Pettovello

Juan Grabois: Un sistema de contratos contingentes bien realizado puede ser una forma apropiada y eficiente de abordar las situaciones imprevistas (inundaciones, terremotos, etcétera). Felicitaciones, por primera vez se les cae una idea en vez de un insulto.

Sin embargo, este sistema no resuelve el problema de la emergencia alimentaria actual, que no es una contingencia futura sino una situación presente que afecta a por lo menos 7 millones de personas. La forma de resolver el abastecimiento de alimentos de manera eficaz es combinar las políticas de transferencia directa a los sectores más vulnerables con el abastecimiento a la red comunitaria de comedores escolares, sociales y eclesiales. Si tienen una idea mejor, a debatirla.

Me pregunto cómo puede ser que entre tantos traders, techies y credencialistas, no puedan diseñar un sistema objetivo de auditoría para comedores comunitarios y trazabilidad de los recursos vinculados a la asistencia alimentaria ¿Será básicamente porque les chupa una mandarina si no estalla un escándalo? ¿Será que están mucho más concentrados en destruir a quienes no comulgamos con sus ideas que en resolver los problemas reales? Me pregunto cómo puede ser que entre tantos traders, techies y credencialistas, no puedan diseñar un sistema objetivo de auditoría para comedores comunitarios y trazabilidad de los recursos vinculados a la asistencia alimentaria ¿Será básicamente porque les chupa una mandarina si no estalla un escándalo? ¿Será que están mucho más concentrados en destruir a quienes no comulgamos con sus ideas que en resolver los problemas reales?

Finalmente, lo que proyectaban en nosotros, lo hacían sus funcionarios, según las denuncias que ustedes mismos hicieron.

Sería intelectualmente honesto Sturzenegger que mínimamente reconozcas que si no hubiéramos denunciado el desmanejo con los alimentos, se hubiera vencido la leche y la ineficiencia de stockeo en dos depósitos ni siquiera se hubiera discutido.

PD: El contrato contingente hay que hacerlo bien, porque el diablo está en los detalles. Si no se hace con integridad e inteligencia, termina en ganancia indebida para las empresas sin una contraprestación adecuada. En definitiva, un perjuicio patrimonial al Estado. Ya te pasó cuando armaste el megacanje con De La Rúa y el país sufrió un perjuicio multimillonario en dólares que terminó en el desastre del 2001. Solo se beneficiaron -hablando de intermediarios- los bancos comisionistas de esa operación.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

La lapidaria crítica de Marcelo Longobardi a Javier Milei: "Está poseído por la ralladura mental"

Versiones contrapuestas sobre un tema del que el Gobierno no quiere hablar

En Rosario los vendedores ambulantes se volvieron un problema central

La serie que fue furor en Netflix estrenará su segunda parte