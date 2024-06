Juan Grabois / Sebastián Casanello, ¿Caritas presiona a Sandra Pettovello?

"(...) La Operación 'Alimentos' sería una ofensiva de colaboradores de la Iglesia Católica Argentina. Antes que Juan Grabois y el juez Sebastián Casanello, el arzobispo de Buenos Aires (Oscar Vicente Ojea, presidente a su vez de la Conferencia Episcopal Argentina) y los obispos de San Juan (Jorge Lozano) y de Quilmes (Carlos Tissera) cuestionaron la demora en la distribución de los alimentos que realiza el Ministerio de Capital Humano. El enojo, quizás, comenzó cuando se confirmó que Pettovello había hecho un acuerdo con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera). Aparentemente, el ecumenismo tiene límites en un país donde no hay libertad sino tolerancia religiosa. El secretario de Culto, el conservador ex diputado nacional PRO, Francisco Sanchez -él integra la red Political Network for Values que preside el chileno José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano; secundado por el español Jaime Mayor Oreja, la colombiana María del Rosario Guerra y el mexicano Rodrigo Iván Cortés- es cercano a Patricia Bullrich y a Nadia Marquez, diputada libertaria, de Neuquen, hija de Hugo Marquez, de ACIERA. (...)".