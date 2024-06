Alimentos: El "instrumento fabuloso" de Sturzenegger... que no hacía falta

“¿Cuál es la ventaja? Supongamos que usted tendría que tener para emergencias un stock de 100 y sucede que el call cuesta 10. Entonces usted con esos mismos 10 pesos, y usted tenía 100, qué puede hacer, comprar por 100 y tiene cobertura por 1000. Eso le amplía la cobertura en caso de emergencia”, se explayó Milei.

“Segundo, - prosiguió - cómo es un call y usted lo ejecuta cuando se le da la gana, dentro de los plazos del call, eso hace que usted no necesite tener los stocks. Nos ahorramos el almacenamiento, un montón de dinero. Lo genial es que no hay nunca más un problema de algún alimento vencido. Lo tiene un privado, y en algún momento pido que se lo mande. Se terminó el problema de que un alimento se venza”.

El Presidente enfatizó en el problema del acopio, algo que generó críticas hacia la gestión de la ministra Sandra Pettovello durante los últimos días. “Usted cuando hace el acopio para una emergencia compra un montón de cosas, pero quizás no necesita todo lo que stoqueó. Entonces, dado el tipo de emergencia que puede tener, uno arma un contrato para cada tipo de producto, y solo ejecuta el de la crisis que se presenta, con lo cual baja mucho más el costo”, argumentó.

Y luego completó: “¿Y sabe qué es lo más interesante? Que sacó los intermediarios del medio y se terminó la corrupción de los pasamanos. No me va a decir que no hemos creado un instrumento fabuloso para la cobertura de emergencias, que nos amplifica el poder de cobertura, la eficiencia y termina con la corrupción”.

"Todo lo que Sturzenegger dice haber inventado, ya se puede hacer"

Alejandro “Topo” Rodríguez, director de Instituto Consenso Federal, salió al cruce de este anuncio, asegurando que ya existe una modalidad, que se llama 'Orden de Compra Abierta', que plantea los mismos objetivos que los del "fabuloso instrumento" de Federico Sturzenegger.

"Javier Milei está sorprendido por la 'revolucionaria' propuesta de Federico Sturzenegger para evitar o minimizar el acopio de alimentos en depósitos estatales. Argentina ya tiene, en el sistema de compras y contrataciones vigente, una modalidad específica para lograr los objetivos que ahora, tarde, plantea el Gobierno", introdujo.

Se refiere a la Orden de Compra Abierta, que está plenamente vigente en la administración nacional y se rige por el Artículo 25, inciso C), del Anexo al Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

"En una Orden de Compra Abierta, plenamente vigente hoy en el Estado, los pliegos de bases y condiciones particulares no establecen con precisión ni la cantidad de unidades de los bienes o servicios a adquirir, ni las fechas exactas ni plazos de entrega. Es equivalente a tener un 'saldo a favor' pendiente de ejecución. Y se puede usar 'en cuotas'”, explica Rodríguez.

"Ese mecanismo es totalmente aplicable a la adquisición de alimentos y otros bienes que compra el Ministerio de Capital Humano. Además, implica que la mercadería no es acopiada por el Estado sino que está en poder de la empresa proveedora, hasta el momento de su efectiva entrega", prosiguió.

"En conclusión, todo lo que Sturzenegger dice haber inventado, ya se puede hacer sin inventar ningún nuevo embrollo y sin sarasa. Además del Estado Nacional, varias provincias y municipios, como así también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya usan sus propias modalidades de Orden de Compra Abierta, aunque Milei no lo sepa y Sturzenegger no se lo cuente", fustigó Rodríguez.

STURZENEGGER INVENTA EL AGUA TIBIA Y MILEI SE SORPRENDE, PORQUE NO SABE

El Presidente Javier Milei está sorprendido por la "revolucionaria" propuesta de Federico Sturzenegger para evitar o minimizar el acopio de alimentos en depósitos estatales.

Argentina ya tiene, en el…



El Presidente Javier Milei está sorprendido por la “revolucionaria” propuesta de Federico Sturzenegger para evitar o minimizar el acopio de alimentos en depósitos estatales.



— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) June 3, 2024

Juan Grabois: "Este sistema no resuelve el problema de la emergencia alimentaria actual"

El dirigente social Juan Grabois, quien fue el que denunció a Sandra Pettovello y motorizó la investigación sobre los alimentos retenidos en galpones, también se expresó respecto a la iniciativa de Sturzenegger.

"Felicitaciones, por primera vez se les cae una idea en vez de un insulto", chicaneó, al responder los tuits del posible ministro que aún no tiene cargo oficial en el Gobierno.

Sin embargo, pese a considerar que esta "puede ser una forma apropiada y eficiente de abordar las situaciones imprevistas (inundaciones, terremotos, etcétera)", aclara que "este sistema no resuelve el problema de la emergencia alimentaria actual, que no es una contingencia futura sino una situación presente que afecta a por lo menos 7 millones de personas".

Según Juan Grabois, "la forma de resolver el abastecimiento de alimentos de manera eficaz es combinar las políticas de transferencia directa a los sectores más vulnerables con el abastecimiento a la red comunitaria de comedores escolares, sociales y eclesiales".

"Si tienen una idea mejor, a debatirla", invitó.

"Me pregunto cómo puede ser que entre tantos traders, techies y credencialistas, no puedan diseñar un sistema objetivo de auditoría para comedores comunitarios y trazabilidad de los recursos vinculados a la asistencia alimentaria ¿Será básicamente porque les chupa una mandarina si no estalla un escándalo? ¿Será que están mucho más concentrados en destruir a quienes no comulgamos con sus ideas que en resolver los problemas reales?", lanzó luego.

Además, se dirigió directamente a Federico Sturzenegger, diciéndole que "sería intelectualmente honesto que mínimamente reconozcas que si no hubiéramos denunciado el desmanejo con los alimentos, se hubiera vencido la leche y la ineficiencia de stockeo en dos depósitos ni siquiera se hubiera discutido".

Un sistema de contratos contingentes bien realizado puede ser una forma apropiada y eficiente de abordar las situaciones imprevistas (inundaciones, terremotos, etcétera). Felicitaciones, por primera vez se les cae una idea en vez de un insulto.

Sin embargo, este sistema no…



— Juan Grabois (@JuanGrabois) June 2, 2024

