Pacto de Mayo: El detrás de escena y el "detrás del pacto" de Javier Milei

Además del gobernador tucumano, recibió a sus pares de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil, y de Córdoba, Martín Llaryora, que también estuvieron en Balcarce 50 dialogando con la funcionaria y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y ratificaron su asistencia.

Se espera la presencia en ese encuentro de los mandatarios de Juntos por el Cambio: Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

Además, creen que no faltarán los peronistas disidentes e integrantes de partidos independientes Hugo Passalacqua, de Misiones; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Marcelo Orrego, de San Juan, y Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

En cambio, en el gobierno consideran que los siguientes gobernadores pegarán el faltazo:

- Axel Kicilllof (Povincia de Buenos Aires)

- Sergio Ziliotto (La Pampa)

- Ricardo Quintela (La Rioja)

- Gildo Insfrán (Formosa)

- Gustavo Melella (Tierra del Fuego)

En cambio, aún no se sabe qué hará el mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que el martes también visitó la Casa Rosada, pero para firmar un acuerdo para el traspaso de obras públicas.

La ausencia de Axel Kicillof

kicillof.jfif

Sobre la ausencia casi segura confirmada por el gobernador de Buenos Aires, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo:

Lamento que no participe porque gobierna a la provincia más grande de la Argentina. Hay temas muy importantes que hacen a estos principios, pero bueno, creo que Kicillof no coincide con eso. El tema es que hay ciudadanos de la provincia que están de acuerdo con lo que dice la Constitución Nacional y con lo que está expuesto en los puntos del pacto

En cuanto a los ex presidentes, a los que también se invitará, el oficialismo sabe que no participarán del acto ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner, pero quedan dudas respecto de Eduardo Duhalde y Mauricio Macri, aunque fuentes del entorno de este último adelantaron que aceptará.

En cuanto al resto de la oposición "dialoguista", el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, tiene intenciones de asistir, aunque podría enviar a algún compañero de banca en su lugar si es que no pude viajar por "cuestiones personales que tiene ese mismo día". Su par del Senado, Luis Juez, también confirmó.

Por otra parte, también fueron invitados todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, su titular Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, además de otros importantes referentes del Poder Judicial.

Desde el Gobierno nacional también habían anticipado que iban a extender invitaciones a sindicalistas y empresarios, y el propio Javier Milei convocó "a toda la ciudadanía argentina (...) para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta la página de nuestra historia".

milei.jpg NA.

"En la vigilia del 8 hacia el 9 de julio vamos a firmar el Pacto de Mayo. Agradezco fuertemente a todos los que acompañamos en este momento", señaló Javier Milei en declaraciones al canal 'TN' el domingo último.

Según Javier Milei, su gobierno hizo una "convocatoria" amplia a asistir a Tucumán y expresó:

El que quiera venir, va a venir. El que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fuerzas que integran el arco político están invitados El que quiera venir, va a venir. El que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fuerzas que integran el arco político están invitados

El Consejo de Mayo

El acuerdo que Javier Milei va a efectuar con los gobernadores dará lugar además a la conformación del Consejo de Mayo, anunciado por el mandatario, que cuenta ya con el decreto para su conformación.

Llaryora Francos 3.jfif Detrás de los preparativos para el acto, se encuentra la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

Este consejo estará conformado por integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias, las cámaras de Diputados y Senadores, organizaciones sindicales y el empresariado, y trabajará en la creación de proyectos de ley que materialicen los 10 puntos acordados en el pacto firmado.

A su vez, tras la firma del acuerdo de mayo, se prevé que Javier Milei haga acto de presencia en el tradicional Tedeum del 9 de julio y más tarde del desfile militar en la Avenida del Libertador. Mientras que en la jornada siguiente arribará a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el marco su 170° aniversario.

Vale recordar que durante la apertura de sesiones 2024, Javier Milei convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a dejar de lado sus intereses personales y encontrarse el 25 de mayo en la provincia de Córdoba "para la firma de un nuevo contrato social, llamado ‘Pacto de Mayo’, que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino".

Desde un inicio, el Gobierno había supeditado la firma de ese pacto a la aprobación de la Ley Bases por parte del Congreso. A pesar de los intentos oficialistas, para el 25 de mayo la iniciativa solo contaba con media sanción de Diputados, por lo que no se pudo llevar a cabo el acuerdo en su fecha original.

Y en el acto realizado en Rosario el pasado 20 de junio en el marco del Día de la Bandera, Javier Milei volvió a convocar "a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la honorable Corte Suprema de Justicia, empresarios, trabajadores y, por supuesto, a toda la ciudadanía argentina" para encontrarse el 9 de julio en Tucumán con el objetivo de firmar el Pacto de Mayo y que así "finalmente empecemos juntos a dar vuelta la página de nuestra historia".

Los puntos del Pacto de Mayo

Tras unos pequeños cambios en el texto original, El Pacto de Mayo cuenta con los siguientes diez puntos, aunque existe la posibilidad de que se incorpore un ítem extra relacionado con el sistema educativo:

- La inviolabilidad de la propiedad privada.

- El equilibrio fiscal innegociable.

- La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

- Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

- La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

- Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

- Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

- Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

- Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

- La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

"Estas diez ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años, para que una vez más la Argentina sea un faro de luz para Occidente. Toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quiénes sean, de dónde vengan, ni qué ideas hayan defendido", explicó Javier Milei.

Las intenciones detrás de los puntos del Pacto de Mayo

milei-asamblea.jpg Javier Milei convoca a los gobernadores. ¿Habrá Pacto de Mayo? Foto: NA.

Pero, ¿qué es lo que realmente busca Javier Milei con este pacto? Sin dudas, nuevos justificativos para avanzar con la nueva ola de privatizaciones. Vale recordar que la ley Bases original incluía 47 empresas por privatizar y al final sólo quedaron no más de ocho. También la reducción de gasto público total en hasta un 25% del PBI. En el Gobierno aseguran así que el plan de motosierra aún no se terminó.

A la poda de contratos estatales que ya se hizo y la eliminación de secretarías le esperan más ajustes. Javier Milei habló de recortar 70.000 puestos de trabajo estatales pero en la práctica desde el Gobierno contabilizan que no hubo más de 15.000 bajas.

Los gremios alertaron que habrá una poda de 50.000 empleos estatales más pero el vocero Manuel Adorni dijo que esa cifra es "excesiva".

Además para instrumentar este esquema de "equilibrio fiscal innegociable", Javier Milei vetará cualquier propuesta legislativa que implique aumento del gasto. Allí incluye al proyecto de ley de la oposición que impulsa un aumento para los jubilados al mismo tiempo que una iniciativa tendiente a incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología.

Este es otro de los puntos que plantea el Acta de Mayo y que el Gobierno piensa en la práctica con una reducción de impuestos.

De hecho, el Presidente dijo que el ministro de Economía, Luis Caputo, va a concretar la eliminación del impuesto PAIS, más adelante. En tanto, el propio Caputo prometió ante los empresarios de la construcción una reducción de hasta el 90% de los impuestos que atañen a ese sector.

Rediscutir la coparticipación, es otro punto, aunque difícil para la Casa Rosada que admite que con la mayoría limitada de bancas del oficialismo es inviable avanzar con una nueva ley de coparticipación que requiere de una mayoría especial y un acuerdo de todos los gobernadores.

En el resto de los puntos planteados por el Acta de Mayo hay cuestiones que ya se avanzó con la Ley Bases como la reforma laboral, desregulaciones en la economía y un esquema de promoción de inversiones como el RIGI que apunta a aumentar la explotación de los recursos naturales, entre otras cosas.

Se prevé incluir en este Acta de Mayo temas relacionados con la producción y la educación. Aunque no está claro aun el alcance que podrían tener estos temas. Además, pueden haber otros ejes ocultos para la segunda etapa gubernamental.

