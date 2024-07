Javier Milei: crece la lista de liberales que critican gestión de un presidente que quiere el Nobel

¿Fin del cepo al dólar? Domingo Cavallo confirmó lo que todos veían venir Domingo Cavallo contra Javier Milei

Juan Carlos De Pablo, economista y amigo personal del presidente

“Harían falta 20.000 millones de dólares para liberar el cepo cambiario. La inflación en el mes de junio será más alta de la de mayo: 4.9 % contra 4.2 %. El mes de julio que se inicia es complicado porque ya se anunciaron muchas subas en tarifas de luz, gas, aguas, naftas y precios de prepagas, comunicaciones y transportes”.

Fausto Spotorno, Director del Centro Orlando Ferreres y asesor del presidente

"Muchos operadores estaban esperando algún anuncio concreto sobre el cepo o el tipo de cambio por parte del ministro Luis Caputo o del titular del Central, Santiago Bausili pero ello no se produjo. Como no hubo nada concreto, se generó un malestar. Se le metió ruido al sector bancario”.

Miguel Ángel Broda, economista y ex jefe de Javier Milei

"Para ir a un programa exitoso que lleve la inflación a un dígito anual se necesita quebrar las diferentes tipos de inercia que hay. Actualmente, falta un plan de estabilización, tenemos atraso cambiario, no podemos salir del cepo y existen problemas de gestión”.

Martín Redrado ,ex presidente del Banco Central

"En esta segunda etapa de medidas económicas no hay previsibilidad ni certidumbre. No tenemos una hoja de ruta. Los operadores financieros ven que el Palacio de Hacienda no acierta aún con sus medidas económicas. No alcanza con sanear el Banco Central. Si la tasa de devaluación del dólar es 2% la tasa de inflación debería ser 2% y la tasa de interés también 2%”.

Enrique Szewach, ex director del Banco Central

“Entramos a la Fase 2 con un tipo de cambio que se está atrasando, sobre todo contra Brasil, donde el real se está devaluando. En su última conferencia de prensa, Caputo ratificó esta política cambiaria (de crawling peg de 2% mensual). Con esto se apuesta a que el tipo de cambio se atrase más".

Ricardo López Murphy, diputado nacional

“Yo liberaría el cepo ya porque los cepos se ponen para reprimir el valor real del dólar. Hay que abandonar la artificialidad. La artificialidad del régimen previsional, porque no se puede seguir aportando 30 años para estar jubilado 35 años; hay que eliminar la artificialidad del tamaño del Estado”.

Diego Giamoni, ex amigo y socio de Javier Milei

"No hace falta destrozar el nivel de actividad para que baje la inflación. Iban a dolarizar y no lo hicieron. No iban a emitir billetes y lo hicieron a lo loco... No iban a aumentar impuestos y subieron varios. Realmente, esto no tiene nada que ver con lo que se decía en campaña"

Carlos Melconián, ex presidente del Banco Nación

“La dolarización no genera riqueza. Lo cambiario es un capítulo de la economía. Si no arreglás los problemas de fondo da lo mismo lo que hagas. En un país insolvente, para dolarizar, tenés que ir a buscar 40 o 50 mil millones de dólares y que nos lo regalen. Eso nunca va a suceder”.

Carlos Maslatón, abogado y ex compañero de militancia de Javier Milei

“Este es un gobierno anti liberal. El peor arranque desde el regreso de la democracia en 1983. Están haciéndolo todo mal y esforzándose día tras día para destruir al país y colocarlo al servicio de los peores intereses. Todo es 100% antiliberal”.