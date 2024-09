"La caída de sueldos de docentes universitarios en casi 10 meses fue la mayor en democracia"

yacobitti.jpg Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA Foto: captura de video.

Yacobitti contra el cobro de aranceles a extranjeros

“La cantidad de estudiantes no argentinos, en promedio, no pasa del 4%. Solamente algunas carreras, como Ciencias Médicas, presentan un porcentaje mayor. Cada persona que cursa, tiene que sacar una residencia y paga alquiler, impuestos y consumir aquí donde abona Impuesto al Valor Agregado. Algunos trabajos hechos muestran científicamente que si los extranjeros no vinieran perderíamos dinero”.