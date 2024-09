Clásico de Madrid: Cholo Simeone y su pedido a la barrabrava en pleno partido

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_Floper/status/1840492038841680270&partner=&hide_thread=false Que lo vea el mundo entero. Jugadores y entrenador del Atlético de Madrid negociando con aficionados encapuchados.

pic.twitter.com/XCYM1JgqDM — Floper (@_Floper) September 29, 2024

Los propios futbolistas y el Cholo Simeone debieron acercarse a la tribuna a pedir tranquilidad a los ultras. Según lo que mostraron las cámaras, se los puede ver claramente a Josema Giménez y a Koke entablando un diálogo con hinchas encapuchados. También al Cholo Simeone acercándose y llevándose los dedos a la sien: pedía tranquilidad y ser inteligentes.

Las declaraciones del Cholo Simeone y el palito para Curtois en conferencia de prensa

Los incidentes también lo apuntaron a Curtois como un incitador de esa violencia de la hinchada. Aunque no mencionó al portero del Real Madrid, el Cholo Simeone se refirió a eso en conferencia de prensa.

"Piensen, piensen"...

El pedido del Cholo Simeone a los ultras del Atlético de Madrid.



El pedido del Cholo Simeone a los ultras del Atlético de Madrid.pic.twitter.com/oKYAw2Cpy6 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 29, 2024

“La gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión. No necesitamos esa gente en la tribuna. Pero eso no justifica generar las situaciones que se generan, porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan. La gente no reacciona porque si, reacciona por algo", dijo el Cholo Simeone.

"Eso no justifica que esté bien, pero cuidado porque nosotros también podemos empezar a sancionar a los protagonistas que cargamos a la gente, que incitamos y que como son los de adentro, no pasa nada. Para mi, sanción al que provoca. No viene más el que tira el mechero y sancionamos al que carga. Para equilibrar”, agregó.

“Tenemos que ayudar todos. Courtois cuando era jugador del Atlético también sufrió un objeto en el Bernabéu. Hay que buscar la calma y entender la situación. No hay que festejar el gol delante de todos los hinchas como ha pasado. No se justifica lo que pasó, pero tampoco este tipo de celebraciones. No está bien, pero la gente no se enoja sola. Muchas veces tenemos que calmarnos. Nosotros también podemos ayudar más y no lo hacemos”, añadió el entrenador argentino.

