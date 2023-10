De Elisa Carrió a Emiliano Yacobitti, cruje LN+ por Macri/Milei

## Un llamado de la producción de Luis Novaresio para que ella ofreciera su punto de vista luego de la reunión nocturna en el domicilio de Mauricio Macri como anfitrión entre Patricia Bullrich y Javier Milei; y de la conferencia de prensa de Bullrich explicando las consecuencias de ese encuentro; y antes de la sesión del Comité Nacional de la UCR y del encuentro entre gobernadores de JxC. Carrió le reveló a Novaresio su punto de vista, ratificando lo que Emiliano Ferraro ya había posteado en la red social X, y embistiendo contra Mauricio Macri. Veterano en estas lides, Novaresio ha decidio elegir a la prudencia por compañera y no hubo inconvenientes.

## Luego, en horario vespertino, ya ingresando a la noche, Elisa Carrió llamó por teléfono a Viale, quien hablaba con Viviana Canosa acerca de si quienes impugnaban su voto (CC-ARI, de Carrió) o se declaraban prescindentes en el balotaje (UCR) no estaban beneficiando a Sergio Massa (UxP) en contra de Javier Milei, ahora aliado de Macri/Bullrich.

Tal como lo explicó en ese momento Urgente24, "(...) Viale y Viviana Canosa presentes, en el que estaban armando un gráfico de cómo quedaban distribuidos los políticos en el panorama actual: con Massa o con Milei.

Carrió comenzó fuerte: “Novaresio me llamó, yo te mandé el mensaje: ¿Sabés quién denunció a Massa y quién tuvo todas las amenazas de Massa por denuncias de narcotráfico? La que está sentada acá con ACV (haciendo referencia a sí misma). Es mentira que todos pelearon contra el kirchnerismo. La única fuerza que luchó contra ellos somos nosotros. Pero yo no estaré con la venta de órganos ni de los. Lo único que me interesa es defender a la humanidad: por eso defiendo a tu pueblo, el judío” (...)".

La posición de LN+ en general, y de Viale en particular, es que con Massa la democracia se encuentra en peligro -Viale ya lo había explicado en detalle el martes 24/10- pero pretende cuestionar a quienes opinan diferente, que es la mayoría de quienes hasta el domingo 22/10 eran potenciales entrevistados dentro del mismo espacio político. Pero algo ha sucedido y no navegan ya en el mismo bote hacia el mismo puerto.

El jueves 26/10, el diputado nacional Cristian Ritondo intentó explicarle al periodista Eduardo Feinmann que JxC no se rompió, que apenas ocurren algunos matices y pueden convivir con sus diferencias. Hace tiempo que Ritondo tiene problemas con la realidad. De hecho Ritondo, quien en el pasado fue uno de los dirigentes con mayor proyección entre los de su generación, ha terminado sin vuelo personal, convertido en defensor de quien nunca lo tuvo en cuenta en Nación, hasta lo cuestionó en el Gobierno de la Ciudad y sigue subestimándolo en la intimidad.

Por supuesto que han ocurrido eventos que condicionan el futuro de la coalición JxC tal como era hasta la noche del martes 24/10.

Ritondo había concurrido al espacio televisivo de Feinmann a fundamentar su alineación junto a Macri y Bullrich, o sea su voto por Milei. Inclusive había explicado por qué motivo la proyección de Sergio Massa es negativa para la Argentina. Quizás esta vez Massa ya no perdone a Ritondo tal como sí le perdonó otros exabruptos en el pasado.

Ritondo se levantó del asiento y dejó su lugar a Emiliano Yacobitti, socio político de Martín Lousteau en Evolución / UCR, con base político en la Universidad de Buenos Aires.

Milei

Feinmann le permitió a Yacobitti expresar la decisión de la UCR de ni Milei ni Massa. Era evidente que el invitado disentía con el dueño de casa pero la sangre no llegaba al río. Entonces Feinmann le abrió el juego a su panelista Guadalupe Vázquez, quien decidió colisionar con el entrevistado pero no midió los riesgos. La noche anterior (miércoles 25/10) no le había ido mal arrinconando a Javier Milei.

"¿Te arrepentís de haberle dicho "montonera tira bombas" a Patricia Bullrich y de acusarla de poner bombas en un jardín de infantes?", le consultó la periodista al ex anarcolibertario, y Milei respondió: "Fue en el jardín de una casa donde había una criatura", afirmó.

Luego, el candidato se fastidió con Vázquez y levantó el tono. "¿Cuántas veces lo tengo que explicar, 50? Si yo fue el que más golpes recibió y digo "tábula rasa"...".

"Pero a vos nadie te dijo asesino...", le dijo la periodista, ante lo que Milei, sentenció: "Si nos dedicamos a remover todo lo que hicimos en la campaña, gana el kirchnerismo".

Precisamente por ese motivo la entrevista no naufragó, llegó a puerto seguro y todos felices. La situación pasó desapercibida porque poco después Javier Milei y Patricia Bullrich tuvieron un encuentro público en A2V, por el canal TN, la gran nota de la jornada:

Yacobitti

24 horas después, Guadalupe intentó repetir la táctica que ejecutó en la entrevista a Milei y arrinconar a la visita. Ella no entendió que era diferente. Hay un nuevo escenario en JxC, pese a lo que diga Ritondo. Milei es un aliado de Macri/Bullrich y LN+ pero Yacobitti no lo es, y hay ciertas cuestiones que él no puede dejar pasar en su rol de vicerrector de la UBA, más allá de que también sea diputado nacional. Sin duda que Vázquez no incorporó el dato a su análisis.

Pero, además, todo estaba mal encarado por falta de información de Feinmann, de Vázquez y de la producción. Un desastre. ¿Cómo van a intentar que Emiliano Benjamín Yacobitti Dionisio acepte tan siquiera debatir un apoyo a Milei cuando su mujer es Ana Clara Alconada Alfonsín, con todo lo que Milei dijo de Raúl Alfonsìn?

“Algunos estamos a favor de la educación pública y otros están a favor de lo que les conviene”, había dicho Yacobitti para fundamentar su rechazo a Milei, en un cruce acerca de la votación en el Legislativo de nuevas universidades públicas. En la política se decía que Sergio Massa había atendido al menos un proyecto de nueva casa de estudios que interesaba específicamente a Yacobitti. Vázquez ingresó al tema por un lateral pero luego avanzó hacia el supuesto “interés de Franja Morada, que controla las universidades y controla una caja en las universidades”.

Yacobitti negó que la agrupación juvenil radical controle las universidades pero la cólera lo invadió cuando, en tiempos digitales, Vázquez invocó una crítica a Franja Morada de los antiguos tiempos analógicos: las fotocopias de apuntes como supuesto negocio doméstico.

-Es una caja, también-, insistió Vázquez.

-¿Una caja? ¿A qué te referís? ¿Qué es una caja?

-Recaudan con las fotocopias.

-Vos decís que la caja son las fotocopias.

-¿Vos decís que no? Pusieron recursos de las universidades para la campaña de Lousteau, también.

-¿Qué?

-Pusieron recursos de la UBA para la campaña de Lousteau.

-Bueno, yo te voy a pedir que vayamos a la Justicia y que ratifiques si es así, que lo demuestres y si no que me pidas disculpas. Vos me estás diciendo que yo cometí un delito.

-Movilizaron estudiantes, hizo un acto con estudiantes de la universidad, ¿cómo que no?

-Vos dijiste que se pusieron fondos de la UBA para la campaña de Lousteau.

-Yo no dije fondos. Estés tergiversando lo que dije yo.

-Acabás de decir que se pusieron fondos de la UBA para la campaña de Lousteau.

-Recursos. Pueden ser recursos humanos. No dije fondos. Movilizaron estudiantes. No hablé de fondos.

-Ahora como no querés ir a ratificar a la Justicia la acusación falsa que hiciste la estás cambiando, ahora decís recursos humanos.

-Yo ratifico lo que quieras en la Justicia. Dije recursos.

-Todas las fuerzas políticas hicieron actos con estudiantes y es lo más normal del mundo, lo más natural. ¿Te parece que hacer acto con estudiantes como hicieron Bullrich, Lousteau, Massa, Jorge Macri y Santoro es decir que se usaron recursos de la universidad? ¿Lo que hiciste sabés qué fue? Tratar de ensuciarme a mí, a la UBA y no estás dispuesta a ratificarlo en la Justicia.

-No digas que yo dije algo que no dije, porque yo hablé de recursos y vos interpretarse que me refería a fondos.

-Cuando me vaya de acá voy a llevar el tape a la justicia para que alguien actúe de oficio y digan 'acá hay una periodista que dice que se usaron fondos'.

-Bueno, igual bajá la voz porque no hace falta que grites.

-No estoy gritando.

-Yo ratifico lo que vos quieras. No dije fondos, dije recursos y me refería a la movilización de estudiantes en la campaña de Lousteau. Centró su campaña en la movilización.

-Todos los televidentes escucharon lo que dijiste y lo que quisiste decir.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1717696747831435600&partner=&hide_thread=false “Lo que hiciste fue tratar de ensuciarme a mí, tratar de ensuciar a la Universidad de Buenos Aires y no estás dispuesta a ratificarlo en la justicia”, dijo el diputado nacional Emiliano Yacobitti @Yaco_Emiliano @UCRNacional @UCRCapital @UBAonline #EvoluciónRadical pic.twitter.com/tEHQbC58q4 — Urgente24.com (@U24noticias) October 27, 2023

Eduardo Feinmann asistió en silencio y sorprendido al tenso cruce entre Yacobitti y Vázquez. Cuando finalizó la entrevista, él afirmó que se sintió “incómodo” por la situación e intentó defender su su colaboradora mientras en la red social X recibía críticas por su mutismo previo.

“Nosotros somos un gran equipo, somos un equipo. Quizás la agresión a uno de nosotros es la agresión a todos nosotros. Nada. Estoy con vos, Guada”, le dijo el conductor.

“Gracias, Edu”, respondió ella.

Más tarde él posteó: "Yo soy de los que creen que la mujer empoderada, no necesita que se la defienda en una discusión política. Es de machirulo creer que una mujer es inferior en esa discusión, y hay que salir a defenderla. @guadavazquez tiene los suficientes pergaminos profesionales para hacerle frente a cualquiera."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fedufeiok%2Fstatus%2F1717687185183265150&partner=&hide_thread=false Yo soy de los que creen que la mujer empoderada, no necesita que se la defienda en una discusión política. Es de machirulo creer que una mujer es inferior en esa discusión, y hay que salir a defenderla. @guadavazquez tiene los suficientes pergaminos profesionales para hacerle… https://t.co/DLqkZ3ejAq pic.twitter.com/YNgScD2My2 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 26, 2023

Ella le respondió: "Así es. Hace años que trabajamos juntos con Eduardo y tenemos una relación de confianza y amistad que excede lo laboral. Es un excelente compañero y sabe muy bien que yo me ofendería si él, u otro compañero, saliera en mi defensa porque yo me defiendo sola."

Una ex o actual UCR, muy vinculada con Grupo Clarín, y en definitiva había estado en la conferencia de prensa de Bullrich horas antes y la respalda, salió en respaldo de Vázquez: Silvana Giudice.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSilvanaGiudici%2Fstatus%2F1717684943445164433&partner=&hide_thread=false La asimetría de poder entre un vicerrector de la UBA y diputado nacional amenazando a una periodista en vivo por una pregunta incómoda es evidente. Solidaridad con @guadavazquez Estamos aquí con @FundacionLED para recordar que la libertad de expresión se debe respetar siempre. — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) October 26, 2023

Guadalupe siguió reposteando comentarios favorables a ella mientras Eduardo Feinmann anunciaba que por Mitre entrevistaría a Mauricio Macri en la mañana del viernes 27/10.

Todo bien y muy entretenido. El pochoclo sigue teniendo motivos para consumirlo en el aquelarre de JxC. Pero LN+ deberá incorporar la nueva realidad de su militancia por Milei en el balotaje, diferente a quienes se mantienen distantes o bien se acercan a Massa, a menos que quiera continuar ofreciendo situaciones de tensión en vivo y en directo, que provocan momentos difíciles a los periodistas involucrados.

A su vez se desconoce si los entrevistados futuros no tendrán en cuenta lo que acaba de suceder. Una vez más: obvio que Ritondo se equivocó no sólo en sostener que Mauricio Macri es el referente o líder de JxC. Ignorar el nuevo escenario provoca escenas similares a las relatadas.

