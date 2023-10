C5N capitaliza quiebre de JxC: Baby, Lanata, ¿y Canosa?

''Si vos te vas, te vas. Irte y no terminar de irte no sirve, porque no le sirve a nadie. Y de hecho esto se demostró con Larreta y después con Patricia'', afirmó, aunque también sostuvo que Macri no hubiese sido tampoco el mejor candidato para el espacio.

Ahora bien, ante la pregunta de Rial sobre qué hará en el próximo balotaje, el periodista respondió:

Uno frente al ballotage tiene tres opciones: podés votar a Massa, podés votar a Milei o podés votar en blanco. Bueno, alguna de esas tres opciones tomaré Uno frente al ballotage tiene tres opciones: podés votar a Massa, podés votar a Milei o podés votar en blanco. Bueno, alguna de esas tres opciones tomaré

''Yo vengo diciendo hace un mes que Massa es un muy buen candidato y lo interpretan como que yo lo voy a votar. Yo no dije eso. ¿Por qué es un buen candidato? Porque teniendo 140% de inflación , teniendo la mitad de pobres en la Argentina, Massa tiene los números que tiene. La gente separa la gestión de la persona'', lanzó Lanata.

Cabe mencionar que el conductor de Radio Mitre fue más sutil en sus dichos que Etchecopar, quien compartió abiertamente su desazón en Argenzuela por vía telefónica el pasado miércoles. "Yo voté a Juntos, a Macri, hoy no estoy más ahí adentro. Lo tengo que decir, me siento defraudado", explicó el periodista de Radio Rivadavia.

BABY ETCHECOPAR habló con JORGE RIAL tras la DECISIÓN de BULLRICH de APOYAR a MILEI

"No me gusta nada lo que está pasando. En este momento se demuestre esta pelea en Juntos por el Cambio. Peleé mucho para Patricia Bullrich (...) Mientras ellos se pelean, hay gente que se muere de hambre. ¡No entiendo estos dos países! Por un lado, hay una elección, quién se queda con el Gobierno, por el otro hay un país con miseria, que hay que levantar".

Por supuesto que, al igual que en la nota con Lanata, Rial indagó sobre qué hará Etchecopar en los próximos comicios:

Me estoy ligando muchas puteadas por no apoyar lo incoherente. Pero no puedo Jorge. Voté a Patricia porque me gusta el estilo, apoyé con honestidad. Estoy en contra del kirchnerismo y voto a Patricia. Pero también estoy en contra de Milei. No quiero que me lleven mi voto donde ellos quieren, mi voto es mío. Voy a luchar por esta posición por más que me insulten Me estoy ligando muchas puteadas por no apoyar lo incoherente. Pero no puedo Jorge. Voté a Patricia porque me gusta el estilo, apoyé con honestidad. Estoy en contra del kirchnerismo y voto a Patricia. Pero también estoy en contra de Milei. No quiero que me lleven mi voto donde ellos quieren, mi voto es mío. Voy a luchar por esta posición por más que me insulten

¿Aparición estelar de Canosa en C5N?

La figura de LN+ ha seguido la misma línea de Etchecopar y Lanata, quienes pese a ser reconocidos por su ferviente oposición a las gestiones kirchneristas, han sorprendido a propios y ajenos al desligarse de Juntos por el Cambio e incluso ponderar la posibilidad de votar al candidato de Unión por la Patria.

Es por ello que los panelistas de Argenzuela le propusieron al conductor del ciclo que fuera la próxima invitada al segmento de ''periodistas huérfanos'', como bautizaron de manera socarrona a las entrevistas con comunicadores de la oposición disgustados con el apoyo de Bullrich y Macri a Milei.

De este modo, Rial tomó su teléfono celular y ''le envió'' un audio a Canosa invitándola al programa. ''La popular te está pidiendo, necesitamos tu opinión, queremos todo. Si tenés ganas, mañana, la semana que viene'', dijo el conductor, mientras el zócalo rezaba: ''Canosa, venite a Argenzuela cuando quieras''.

Pese a las buenas intenciones de los periodistas del Grupo Indalo, luce poco probable que la conductora acepte la propuesta.

