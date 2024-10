Mayra Mendoza intimó a una periodista: ¿Por qué le dicen 'Mandibulín'?

Carta Documento

“Me manda una Carta Documento para que me retracte en el plazo de 48 horas por esta ‘conducta maliciosamente y absolutamente falsa que le causa daño mortal a la imagen de su persona’”, leyó Vázquez.

Porque Mayra Mendoza le mando una carta documento a la periodista Guadalupe Vázquez por haberla llamado #Mandibulin , porque estaba re dura cuando dió una nota. pic.twitter.com/74aQY2p0mD pic.twitter.com/f5qlNhqXP8 — Tendencias en Aegentina (@porqueTTargg) October 1, 2024

“Pasé a googlear ‘mandibulin’, significado, y a mí me sale: es un gran tiburón blanco cuya voz y gestos eran similares a los de ‘Curly’ Howard de los Tres Chiflados”, buscó al aire del programa la periodista y añadió: “me parece ofensivo estar involucrando a la Justicia, que ya de por sí está colapsada, y que se terminen gastando dineros públicos ¿en esto? Me preocupa que la Sra Mayra Mendoza se haya tomado el trabajo de averiguar mi domicilio personal”, se quejó con relación al lugar donde recibió la carta documento.

image.png El posteo de Guadalupe Vázquez acompañado de la caricatura que alude a Mayra Mendoza y que tiene doble significado.

Asimismo, mencionó que no recibió ninguna carta documento el año pasado cuando denunció vínculos de funcionarios de su gestión con cooperativas beneficiarias del municipio.

