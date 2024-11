Reforma constitucional: Omar Perotti le dará a Pullaro los votos que necesita

A pesar de esto, la intención de Pullaro era que la reforma sea sancionada este jueves y viernes, cuando terminan las sesiones ordinarias, para no quedar expuesto sobre el tema de la reelección. Pero debido a que el oficialismo no logró unificar criterios, el tiempo se agotó y al radical no le quedará otra que incluir el tema en las reformas extraordinarias.

En principio, el debate se realizará la semana que viene y el bloque de Perotti le dará los votos necesarios en diputados. En la Cámara de Senadores el oficialismo ya cuenta con los dos tercios necesarios, por lo que una vez que el proyecto se apruebe en la cámara baja no tendrá más obstáculos para convertirse en ley.

