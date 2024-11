Petro contra Milei: Rumor internauta de "Brote Psicótico" y Dannan al rescate

Dannan, el popular influencer libertario, aseguró al medio que todo esto es una operación de prensa para desprestigiar a Milei.

"Me entero de que se corría el rumor, más que nada en Argentina, pero un poco aquí también, el rumor de que Petro y Milei habían tenido un cruce y que se habían gritado y que Javier había tenido un brote psicótico y que habían mandado a esconder los videos, digamos, una farsa absolutamente incomprobable”, aseguró Danann en una entrevista con SEMANA.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BiondiniCesar/status/1862158021352136936&partner=&hide_thread=false Cara de psiquiátrico mal medicado, motosierra en la mesa y un conjunto de personajes que hoy deberían estar en la cárcel. Así es el régimen de Milei. Hacer pactos con ellos también es traicionar a la Patria. pic.twitter.com/CpTnwiuTXZ — César Biondini (@BiondiniCesar) November 28, 2024

Dannan contó también que habló con Milei, quien se burló del rumor del "brote" y lo desmintió rotundamente: "Me comuniqué con Javier, yo tengo una relación de mucha estima con él, y le pregunté por esto, y lo cierto es que él se reía" .

Me dice, ‘mira, ni siquiera me crucé con Petro en el G20′, que fue donde supuestamente esto había tenido lugar Me dice, ‘mira, ni siquiera me crucé con Petro en el G20′, que fue donde supuestamente esto había tenido lugar

“Creo que es parte de la democracia actual y de la democracia histórica, ¿no? El pelearse, el discutir, el debatir, creo que no está mal, yo no lo veo mal”, agregó Emmanuel Danann.

image.png Emanuel Dannan salió a bancar a Milei, como de costumbre

Sobre cuál considera que ha sido el origen de la teoría, el influencer argentino le quitó toda la culpa a Petro. “No creo que lo haya inventado Petro realmente, no creo que Petro sea un tipo tan tonto, digamos, el presidente mal que mal de la República. Seguramente hayan sido algunos ideólogos de campaña o community managers o algunos de esos que quieren ser más papistas que el papa”, dijo a SEMANA.

Por último, el libertario le dijo a Semana que de hecho no hay ningún material del supuesto "brote".

“No hay ningún tipo de registro que lo compruebe y, además, con el absurdo de creer que si Lula tuviera acceso a un material como ese no lo mostraría con las diferencias enormes que hay entre Lula y Milei. Yo creo que la razón, si me lo preguntas, es ingenuidad y estupidez”, cuenta Danann, quien aseguró que el presidente “no es que confirmó un brote psicótico ni que Javier Milei habría mandado a esconder los videos de la discusión con él mismo. Entonces, lo que confirma Petro es que hay un debate ideológico y dos formas distintas de ver la política y la vida”, sentenció.

En relación a ello, como ha revelado Urgente24, el gobierno de Milei y el de Petro están enemistados desde hace tiempo por claras diferencias ideológicas, llegándose a tirar con artillería pesada en varias de sus chicanas.

image.png Los dardos entre Petro y Milei llevaron a las actuales tensiones entre las naciones | Gentileza diario El País

Es que para el líder colombiano, Petro, el liberalismo económico ha sido el causante de todas las "pestes" sociales, enfermedades y de los problemas medioambientales, ya que, por ejemplo, numerosos dirigentes neoliberales descreen del cambio climático -como Milei y Bolsonaro- y suelen desfinanciar la investigación en ciencias, salud y tecnología por parte del Estado que deja de ser "interventor".

Del otro lado, el presidente argentino Javier Milei lo llamó más de una vez un "comunista asesino" por su pasado de guerrillero en Colombia.

