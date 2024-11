Escandalizan a fans de Botafogo y Atlético-MG los precios en la Argentina

Café expreso - R$ 16,00

Café con leche - R$ 23,50

Papas fritas - R$ 37,00

Hamburguesa con queso - R$ 82,00

Ensalada - R$ 84,00

Dos botellas de agua - R$ 28,00

Tiburón - R$ 180,00

Entrada al museo del Río - R$ 84,00

Auto privado desde Palermo (barrio) al estadio - R$ 50,00

Para la conversión de precios se utilizó la proporción de R$ 1 por 170 pesos argentinos. Debido a la inflación, los valores han cambiado todos los días."

Un ejemplo

El diario Clarín cuenta un caso concreto de sorpresa e indigación brasilera: la reacción del 'influencer' Pedro Certezas, fan del Botafogo que trabaja para la cadena TNT Sports Brasil, quien tuvo que pagar $ 20.000 por una merienda. De inmediato él grabó un video que grabó para responder una pregunta de sus seguidores: "¿Está caro en la Argentina?".

"Un pedazo de cheese cake y un café en un lugar bien, ¿cuánto me salió? Piense bien, piense... Estamos hablando de R$ 114, ¿ok? Un pedazo de cheese cake y un café. Tengo la suerte de que mi equipo jodió anoche a Palmeiras y está en la final de la Libertadores, no me afecta nada".

TOMA LOUCURA MONETÁRIA!!!!!!!! pic.twitter.com/Oasljir6db — Pedro Certezas (@pedrocertezas) November 27, 2024

Clarín: "Según la cotización de estos días, R$ 114 equivalen a US$ 19, unos $21.500, que fueron un golpe al bolsillo del amigo Certezas."

La inflación en dólares de la Argentina se suma a la devaluación del real en Brasil, que llegó a R$. En lo que va de 2024, el real se devaluó 19,2% o el dólar se encareció 23,7%.

