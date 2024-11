Davoo Xeneize explotó tras la eliminación de Boca: "Plantel malo"

Sobre el partido contra al Fortín, indicó: “Lo perdió merecidamente porque es un equipo que no piensa, que no es inteligente, que no tiene calidad. ¿Por qué Boca no marca? Boca subestima lo defensivo hace un montón de tiempo. Quiero un técnico que no subestime el arte de defender bien. ¿De qué te sirve atacar si no podés aguantar un resultado”.

“Hay que entender que Boca tiene un mal plantel, con jugadores limitados. Boca fue un equipo muy estúpido cuando iba ganando 3-2. No hicimos tiempo, no se hizo ningún cambio para perder tiempo. Es muy difícil aguantar un partido así con el plantel que tiene Boca. No ganaron con dos centros teniendo a cinco defensores y dos volantes de contención”, agregó.

Por último, destrozó a Advíncula: “Tendría que haber sido expulsado antes. Le perdonaron la vida. Lo que hizo hoy Advíncula es una catástrofe. El partido de hoy fue una vergüenza. Se comió dos goles y tendría que haber sido expulsado dos veces. El peor partido con la camiseta de Boca. No es determinante como antes. No tiene explicación lo que hizo”.

La autocrítica de Luis Advíncula y el fastidio de Fernando Gago

Apenas terminó el partido, Fernando Gago destruyó al peruano al sostener que Luis Advíncula “cometió un error” y que los “dejó con uno menos” tras la expulsión. A todo esto, vale recordar que el peruano fue el jugador que lo dejo afuera de la Sudamericana al hacerse echar en el partido contra Cruzeiro.

En este encuentro, el peruano había recibido la primera tarjeta a los 44’ de la primera parte, cuando luego de un mal pase de Marcelo Saracchi, Claudio Aquino armó un contragolpe y, tras una gran pelota a Matías Pellegrini, el defensor lo derribó cuando estaba por ingresar al área.

Boca, Luis Advíncula y las expulsiones

Por fuera de la Liga Profesional y Copa de la Liga, Boca disputó 2 torneos en este 2024: Copa Argentina y Copa Sudamericana. Ambas tuvieron una coincidencia que es que Advíncula se fue expulsado en los encuentros en donde el “Xeneize” quedó eliminado.

Pero independientemente de la desinteligencia del peruano, las tarjetas rojas se volvieron moneda corriente en el club de la Ribera en los últimos tiempos, sobre todo, en partidos decisivos.

Sin ir más lejos, el dato es que en los últimos 15 partidos mano a mano, el Xeneize tuvo 7 expulsados, que fueron:

. Marcos Rojo vs. Palmeiras (semifinal de la Copa Libertadores 2023).

. Frank Fabra vs. Fluminense (final de la Copa Libertadores 2023).

. Marcelo Saracchi vs. Estudiantes (semifinal de la Copa Argentina 2023).

. Cristian Lema vs. Estudiantes (semifinal de la Copa de la Liga 2024).

. Milton Delgado vs. Independiente del Valle (dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2024).

. Luis Advíncula vs. Cruzeiro (octavos de final de la Copa Sudamericana 2024).

. Luis Advíncula vs. Vélez (semifinal de la Copa Argentina 2024).

Quizá desde esta insólita faceta, se explique por qué Boca no ganó nada en los últimos dos años. Literalmente 0 títulos en 2023 y 2024 para un equipo que está acostumbrado a triunfar.

¿Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2025?

La situación actual de Boca en la tabla anual es compleja, ubicándose en el quinto puesto con 60 unidades, tres por debajo de River Plate que actualmente ocupa el último lugar de clasificación directa. Con nueve puntos en juego en lo que resta de la Liga, el “Xeneize” está obligado a conseguir resultados positivos para no depender de otras variables.

El camino más directo para asegurar su lugar en la Libertadores 2025 es a través de la Copa Argentina. Si el equipo de Fernando Gago logra conquistar este título, obtendrá automáticamente su boleto al máximo torneo continental, independientemente de su posición en la tabla anual. Esta noche, el duelo ante Vélez por las semifinales representa una oportunidad crucial para mantener viva esta chance.

La clasificación del “Xeneize” también podría beneficiarse por vías indirectas. La reciente consagración de Racing en la Copa Sudamericana liberó un cupo en la tabla anual, donde la “Academia” ocupa el tercer lugar. Además, si Vélez se corona campeón ya sea en la Copa Argentina o en la Liga Profesional, se abriría otro cupo que podría favorecer a Boca en su actual posición.

Sin embargo, el panorama no está completamente cerrado para el conjunto de La Ribera. En caso de no conseguir ninguna de las alternativas mencionadas, Boca todavía mantiene posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana 2025, aunque este lugar tampoco está asegurado y dependerá de los resultados en las últimas fechas del torneo local.

