El fuerte comentario de Davoo Xeneize a Gastón Edul: "hincha de Boca"

Luego, el periodista de TyC Sports le consultó a Davoo: "¿cómo está jugando Rojo?" y ese fue el momento en el que el streamer empezó a dar su posición: "mal, pero a Rojo también se la apunta. Se le apunta a Rojo, se le apunta a Pol y se le apunta a Romero". Luego continuó y le retrucó a Edul: "¿sabés por qué vos bancás a Romero? Porque no sos hincha de Boca. Decime un hincha de Boca que banque a Chiquito Romero"

Por último, Edul dijo: "yo lo banco a él por la carrera que hizo" y Quint le respondió: "yo soy hincha de Boca, no de su carrera"

image.png

Boca, a vida o muerte con Gimnasia: ¿Qué hará Gago?

Así como Davoo Xeneize está enojado con el plantel de Boca (sobre todo con los "referentes"), muchos hinchas piensan similar. Los 3 más apuntados son Pol Fernández, Chiquito Romero y Marcos Rojo por sus actuaciones en el último tiempo.

Hay probabilidades de que los 3 jueguen ante Gimnasia.

En cuanto a Pol Fernández, el cuerpo técnico no vio bien a Ignacio Miramón y puede utilizar al ex Racing ante el Lobo, según informó Emiliano Raddi, periodista de ESPN. Chiquito Romero y Rojo aún son una incógnita pero según informó Monroig, no se descarta repetir el equipo que jugó ante Tigre (Romero y Rojo fueron titulares).

image.png

Boca y Gimnasia se enfrentarán por los cuartos de final de Copa Argentina mañana miércoles 23/10 a las 21:10 de Argentina en el Estadio Marcelo Bielsa.

Más contenido en Golazo24

La insólita regla de Conmebol que pone en aprietos a River

Mientras Boca apunta a Paredes, River sueña con otro campeón del mundo

El dato que preocupa a River: Atlético Mineiro y su buena racha por Libertadores

Catástrofe para AFA: Javier Milei quitará todo subsidio a los clubes

Insultos enardecidos a Chiqui Tapia en los estadios: el hincha le soltó la mano

Que es la "Messi Cam", la nueva transmisión de MLS