Flor Peña agradecida a Salvador Dalí: Estreno en Prime Video y TT 4 días seguidos

Santiago Cúneo acaba de afirmar que él -en 2020 Cúneo era amigo de Javier Milei y llamaba 'pito duro' a 'Conchita', tal como apodaba a Alberto Fernández por CFK era 'Conchuda'- tiene un video en el ascensor desde 2020 y no lo dio en su momento porque "era la caída del Gobierno y yo no quería ser funcional al regreso de los liberales al poder" (algo que, de todos modos, ha sucedido).

En el intercambio de chats alguien escribió ya entrando en la madrugada "Flor Peña" (ya habían desfilado los nombres de varias funcionarias de entonces y de un par de personajes de la farándula). Y lo de Flor Peña quedó a fuego desde entonces.

Quizás haya sido alguien que estaba mirando 'La Isla de las Tentaciones'. Vaya uno a saber cómo se le ocurrió.

Misoginia libertaria

Flor Peña fue el lunes 12/08 a Urbana Play (Perros de la Calle) y dijo:

"El pensamiento es que yo, por haber ido a una reunión, siendo mujer, la única manera que tenía de encontrarme con quien era Presidente o con quien fuera, es solamente haciendo un pete. Esta es: la única razón por la que yo me puedo juntar con un hombre a solas es haciendo un pete... el estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que todos los colectivos... hasta el colectivo 60 me apoyó. Porque era tipo 'Pará, ¿de qué estamos hablando?' En ese momento yo mostró los chats que había tenido con él donde yo le pedía la reunión y en los chats está el motivo por los que yo quería ir. Esto pasó hace 3 años. Pasa el tiempo, mi vida sigue, yo en en este momento estoy muy alto personal, familiar y profesional, no podria decirles que no la estoy pasando bien. De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran desde un lugar que no comprendo. Digo: Soy TT en Twitter por aquella visita, no hay nada nuevo, no es que algo pasó, y con la mentira, porque quiero decirlo de esta manera, con la atroz mentira de que está por salir un video mío... no hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos, cómaselo tranquilo mirando las 3 horas de los Juegos Olímpicos. No hay ni video ni fotos. No hay nada. Yo fui a una reunión, y lo que quiero decir es que intentaron burdamente armar una foto como si fuera yo haciendo un pete en el ascensor. Yo no fui a la Casa Rosada, chicos. Yo fui a la Quinta de Olivos y yo no estaba morocha en esa época (...)".

Embed Florencia Peña sobre su reunión con Alberto Fernández en Olivos en pandemia: “La única razón por la que yo me puedo juntar a solas con un hombre es haciendo un pete. La campaña de misoginia fue feroz”. https://t.co/ma6iRNrEjd pic.twitter.com/sxjq43jh6t — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) August 12, 2024

Acosador

Pero esto no termina aquí: en simultáneao Diego Leuco contó por Luzu TV que Alberto Fernández acosaba a su padre, Alfredo Leuco.

Según Diego Leuco, Fernández llamaba por teléfono a su casa y le dejaba mensajes violentos al periodista Alfredo Leuco. Y subió la apuesta "Me parece un tipo despreciable".

Embed "Diego Leuco":

Por el cruce con @JMilei tras sus comentarios sobre Alberto Fernández pic.twitter.com/x0QEcPglQq — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 12, 2024

