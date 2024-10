Florencia Peña sufrió un accidente en sus vacaciones: "Quebrada"

Embed - Florencia Pena on Instagram: "QUEBRADA PERO JAMÁS VENCIDA Hace mucho venía esperando estas vacaciones Fue un año lleno de trabajo, intenso y hermoso a la vez. Un año donde a pesar del esfuerzo, me pasaron cosas muy hermosas. Pero el cuerpo habla. Y cuando te pasas de rosca, te frena. Nos vinimos a este hotel hermoso en Samaná, pero el mismo día que llegué, me doblé el pie y me lo quebré A partir de ahí, vino la odisea para estar seguros de lo que tenía porque estamos muy lejos de todo. Pero la vida es sabia y si está gritando algo, es porque tengo que escuchar. El humor sin dudas es mi fiel aliado Y el poder de adaptación, también. Yo tengo tatuada una frase que para mí es esencial: Nos pueden arrebatar todo, salvo la libertad de elegir nuestra actitud frente a nuestras circunstancias. Nada salió como lo esperaba y sin embargo, acá estamos con mi marido, el mejor compañero del mundo ♥, riéndonos y poniéndole onda. Por ahora no puedo caminar Espero poder hacerlo pronto por todos los compromisos que tengo por delante. Quiero agradecerle muchísimo a todo el personal del hotel @vivaresorts @vivavsamanabywyndham que TAN BIEN me han tratado y nos han ayudado para que todo fuera ameno y llevadero. El lugar es un paraíso, que no pudimos disfrutar, pero estoy segura que en algún momento volveremos y tendremos revancha A @sebacruzcenteno por toda la gestión Nos vemos el próximo lunes en @elcantandooficial y sea como sea, la vida hay que celebrarla, aún en los momentos difíciles. Gracias @karinamazzocco por bancar estos días "

