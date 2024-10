Enzo Fernández separado y explosivos detalles: Su ex rompió el silencio

"Me dijo que él es un papá excelente y que tomó una decisión, así que ella se va a concentrar ahora en rehacer su vida. Enzo le insistió para que se quede a vivir en Inglaterra y fue una decisión de ella volverse”, cerró.

Según se refirió la modelo al jugador de la Selección Argentina : "Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo y el corazón que tiene. Con eso me basta". Y agregó: "No quieran crear guerras donde no las hay".

image.png Valentina Cervantes confirmó que está separa de Enzo Fernández.

