Ultimátum del Cholo Simeone a Rodrigo De Paul

“Hablé con el Presidente del Atlético Madrid y me dijo que si el rendimiento de De Paul sigue igual, lo va a vender a fin de año. Tiene que tomarse en serio el lugar que tiene o si no irse a Qatar o a Estados Unidos a seguir su carrera en un fútbol menor. El Cholo le dijo que se busque una pareja estable. Lo que pasa en su vida personal le afecta y este vaivén de emociones no le conviene”, concluyó el comunicador español.

Tini Stoessel y Young Miko serían "amigas con derechos"

La cantante argentina había compartido en sus historias de Instagram una selfie en la que se veía su rostro, con anteojos y vincha, y los brazos llenos de tatuajes de Young Miko, la cantante puertorriqueña de 26 años.

Según había contado Nancy Duré en Socios del Espectáculo, Tini Stoessel y Young Miko estarían en una relación: “A mi me confirmó gente muy cercana a Tini que hace tiempo tiene una amistad íntima”.

A lo que Rodrigo Lussich interpretó sin filtros: “Amigas con derechos”. Por último, Nancy Duré agregó: “Esta foto confirmaría estos encuentros”.

image.png

