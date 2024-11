Los cines adoptarán la inteligencia artificial para traducir en tiempo real

IMAX, la reconocida compañía canadiense de experiencias cinematográficas, dio un paso al frente. Se asocia con Camb.ai, una startup con sede en Dubai especializada en inteligencia artificial para traducción y doblaje.

La startup utiliza dos modelos revolucionarios: Boli, para traducción de voz a texto, y Mars, para emulación vocal. Lo más impresionante es su capacidad para manejar 140 idiomas, incluyendo lenguas con pocos recursos digitales.

Akshat Prakash, cofundador de Camb.ai, reveló detalles fascinantes sobre su tecnología. A diferencia de otras plataformas que buscan ser horizontales, ellas se especializan. Sus modelos son ultra precisos y entrenados con rigor: el 70% de sus datos provienen de conjuntos con licencia académica.

