Sin Petronas ni Exxon, YPF solo tiene publicidad: multiplica lo gastado por Alberto

¿Cuál fue el truco del “mago del Kremlin", Santiago Caputo? Simplemente, mudar los dineros de Presidencia de la Nación para TV, radios, diarios y portales hacia YPF, con la excusa que se trata de una empresa privada, con capitales del Estado en un 51%. Sin éxitos empresariales -no logró convencer a Petronas, no le compró a Exxon los yacimientos que fueron a Pluspetrol ni pudo terminar la liquidación de áreas secundarias, que igual no ha sustituido, se terminó aferrando al éxito de PAE con su proyecto de GNL alternativo-, Horacio Marin padece de promesas incumplidas. Entonces... publicidad, buscando blindaje mediático a su ineficiencia.