Sindicalistas festejan: No hubo quorum y fracasó la sesión que buscaba ponerle límites

"Hoy se cayó la sesión convocada para tratar le reforma sindical. Los diputados que faltaron dejaron los dedos marcados y son responsables de que no haya límites en las reelecciones de los sindicalistas, de que todavía no haya ficha limpia para asegurar que los condenados no puedan ser representantes gremiales, de que le sigan robando a los trabajadores con descuentos de sueldo que no autorizaron", escribió tras el fracaso de la convocatoria el diputado Tetaz.