Baja de homicidios en Santa Fe: Sabina Frederic le restó importancia a Bullrich

Según Frederic, “Pullaro, que fue ministro de seguridad, sabe cómo resolver el problema, por eso ordenó la policía y el Ministerio Público de la Acusación" y sostuvo que el gobernador "Tal vez haya hecho negociación, no lo sabemos, deben habar pasado muchas cosas".

Este mensaje de Frederic contradice totalmente su discurso de septiembre de este año sobre el mismo tema, cuando en Radio Con Vos dijo que en Santa Fe "Están haciendo cosas que no se hacían antes, porque Patricia Bullrich y Pullaro ya fueron ministros de Seguridad antes, no es que es gente nueva”.

Igualmente, Frederic aseguró que el rol del Ministerio de Seguridad de la Nación no fue determinante en la baja de homicidios: “Lo que está claro es que no es el plan Bandera, no es Bullrich quien resolvió el problema. Es la policía de Santa Fe, no Bullrich (…) porque los homicidios son un delito provincial y el control lo tiene la Policía de Santa Fe, no lo tiene la Fuerza Federal".

Sobre este tema, la exfuncionaria de Seguridad agregó "Lo que yo empecé a entender de parte de las fuerzas federales que estaban desplegadas en Rosario, que eran un montón, más inclusive de las que hay ahora, que la Policía de Santa Fe era un obstáculo al trabajo de las fuerzas federales".

Acá Frederic tiene un punto. Bulrrich fue ministra de seguridad durante todo el mandato de Mauricio Macri y ya en esos tiempos mandaba comandos de fuerzas federales unificados a Santa Fe para combatir el narcotráfico y la delincuencia. Sin embargo, aunque logró bajar los números, los homicidios continuaros siendo muy altos.

De hecho, en los años que Bullrich fue ministra de Seguridad de Macri, Santa Fe registró 432 homicidios en 2015, 382 en 2016, 306 en 2017, 358 en 2018 y 335 en 2019. Estos números fueron muy similares a los que consiguió Frederic (aunque en años de pandemia), porque la provincia contó 335 homicidios en 2019, 378 en 2020 y 361 en 2021.

Mientras que en los primeros diez meses del 2024, bajo el gobierno de Pullaro, la provincia registró 148 homicidios, la cifra más baja de la última década. Los números más impactantes se consiguieron en Rosario, donde entre enero y octubre hubo 78 homicidios, que contrastan con los 260 que ocurrieron en todo el 2023.

