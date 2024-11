"Esto huele mal": Denuncian a Gabriel Boric por acoso sexual

Gabriel Boric y sus ministros han estado en el ojo de la tormenta desde la revelación del escándalo del Caso Monsalve. El presidente demoró dos días en echar a Monsalve pese a la gravedad de la denuncia, y la subsecretaría del Interior habría mal usado gastos reservados. Asimismo, el Ministerio Público investiga una posible obstrucción a la investigación -pues Monsalve tuvo acceso a las cámaras de seguridad de su hotel, lo que podría constituir delitos contra las leyes de Seguridad del Estado e Inteligencia.

El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, en diálogo Radio Universo, según supo Emol, afirmó: "Hay que ser cauto, pero aquí hay que investigar. Si hay algo nos dejó como enseñanza el caso Monsalve es que hay que creer a la denunciante, investigar la denuncia realizada y que la justicia actúe lo más rápido posible"

Y agregó: “Lo primero que uno se pregunta es por qué se sabe ahora si la denuncia fue el 6 de septiembre. Uno empieza a ver aquí una fórmula que se vuelve a repetir. Esta lógica de que se sabía y se ocultó”.

Denuncia

Gabriel Boric fue denunciado por un presunto caso de acoso sexual, aunque su defensa aclaró que la demanda carece de fundamentos y que, en realidad, el mandatario fue la víctima de “un acoso sistemático”.

El abogado del presidente trasandino, Jonatan Valenzuela Saldías, dio a conocer la noticia y aclaró que la acusación se refiere a hechos supuestamente ocurridos hace más de diez años.

"Mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra", explicó agregando que fueron 25 mails que recibió entre julio de 2013 y julio de 2014 mientras realizaba la práctica en Punta Arenas.

Sobre la tardía difusión de la noticia, el abogado dijo que "el Consejo Profesional ha indicado que lo que nosotros debíamos hacer es tomar conocimiento del contenido de esta denuncia".

image.png El abogado del presidente trasandino, Jonatan Valenzuela Saldías.

“La última comunicación con la fiscalía fue hace un mes, el 25 de octubre. A mí me pareció que el plazo de un mes, esto es al 25 de noviembre, fue prudente para ya hacer públicos estos hechos, porque no tenemos nada que esconder".

Según su abogado, Boric recibió hasta 25 correos electrónicos provenientes de distintas direcciones “enviados por la misma persona”. Uno de ellos incluyó “el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito”.

El 6 de septiembre de 2024, la mujer que era remitente de los correos presentó una denuncia en la Fiscalía Regional de Magallanes y acusó una supuesta difusión de registros de imágenes privadas y un acoso sexual, delito que aparece en el artículo 494 del Código Penal del país vecino.

“Desde julio de 2014 no existió ninguna clase de comunicación entre mi cliente y la remitente de esos correos. Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella”.

Esta no es la primera denuncia por acoso sexual que afecta a Boric. En 2021, en medio de la campaña presidencial, debió enfrentar la primera de este tipo por parte de una mujer que lo acusó de un hecho de este tipo cometido en 2012 cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile.

Contenido de los emails

Algunos medios chilenos filtraron el contenido de los emails. La supuesta acosadora escribió en uno: “Veo que eres buena persona y que hay Dios en tu corazón y como te dije antes, sería piola juntarse a conversar un día, ya te di mi teléfono, si acá a mis viejos les digo que salgo a ayudarte, me van a castigar porque todavía lo hacen diciéndome que termine de estudiar para que me vaya de la casa. Hace 10 años atrás me vienen diciendo lo mismo, éxito en todo, besos”, según supo Pura Noticia.

En otro: "Yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A. Yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor. Pero, no crees que ya es suficiente de seguir maltratándote por los que no quieren creer. ¿No podemos ser felices, juntos en este planeta? Te ruego que tengas piedad de nosotros, por favor. No me dejes, yo quiero vivir contigo. Estar en la casa, como siempre he querido. Te amo“.

"Gracias por arruinar mi vida maldito desgraciado" y en otro: "Antes de ser solidario con los vagabundos, podrías devolver la plata que gasté en ir a verte. En total, $450.000. Dígnate a eso por lo menos".

“Había caído en una manipulación de tu parte. Cometí un tremendo error en enviarte fotos mías. Solo lo había hecho con mis expololos. Bórralas y además te prohíbo que las muestres a otras personas. Te escribo esto para que quede prueba, ante posible extorsión tuya, o vea que lo publicaste, se la mostraste a otra persona o aún no las borras, por posible juicio, si veo que es necesario”, escribió en uno de los últimos.

