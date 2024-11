Córdoba en verano: El error al conducir que le puede salir caro a los turistas

Esa dependencia, que está conectada directamente con la Policía de Córdoba, es bien conocida por su severidad a la hora de imponer fiscalizaciones. Algo que sorprende y enoja a los visitantes en muchos casos, ya que se encuentran con infracciones de normas locales poco conocidas como lo son los límites de velocidad locales, la necesidad de encendido de luces bajas durante el día (no sirven las diurnas), el alcohol cero y otras que no rigen o no se hacen respetar en gran parte del territorio nacional.