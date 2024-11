Escándalo en Neuquén tipo Javo vs. Vicky: Rolando Figueroa vs. su vice, Gloria Ruiz

El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, detalló irregularidades detectadas en la cuenta personal de Pablo Ruiz, el hermano de la vicegobernadora, que había sido designado por ella al frente del complejo cultural Casa de las Leyes. Según los datos aportados por el Banco Provincia del Neuquén, el hombre había recibido transferencias de la Legislatura, distintas a sus haberes, por casi $30 millones, entre enero y agosto de 2024.

Gloria Argentina Ruiz respondió: "Hoy 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, seguiré alzando la voz en resguardo del derecho de las mujeres de toda la provincia y el mío propio. Lo que están haciendo en mi contra es un atropello contra la Constitución Nacional y Provincial. Están intentando avanzar sin un proceso que determine si soy pasible de un juicio político o algún otra instancia legislativa y, aún más grave, sin garantizar mi derecho de defensa. Eso, tengan la certeza, no será permitido por el Poder Judicial, ya sea provincial o nacional".

Sería un desastre que en la provincia que recibe cientos de millones de dólares por la inversión en hidrocarburos (Vaca Muerta) haya antecedentes de inseguridad jurídica y violaciones institucionales.

weretilneck figueroa.png Rolo Figueora (Neuquén) y su colega de Río Negro, Alberto Weretilneck.

El oficialismo

La defensa del oficialismo neuquino la asume Alejandro López en La Mañana de Neuquén:

"La vicegobernadora de la provincia, Gloria Ruiz, resiste los cuestionamientos de la mayoría de los integrantes de la Legislatura de Neuquén. Mientras denuncia una operación en su contra, con el “despido” de su hermano Pablo no hace más que admitir la existencia de irregularidades. Y a crisis institucional se agrava.

En medio de todo esto, intendentes y representantes de la mayoría de los espacios políticos de la provincia que integran el parlamento neuquino, se inclinaron por el pedido de medidas ejemplificadoras, bajo la consigna “tolerancia cero”.

Se confunde la presidente de la Cámara que representa a los neuquinos, al trazar una vara de privilegios por ser mujer. El delito y la justicia no tienen un barómetro de género. Al que tranza, roba, estafa o hace negocios indebidos, le cae el mismo peso de la Ley; sea varón o mujer.

Las primeras horas del lunes no han dejado más que evidencias de las formas en que se mantienen vivos los vicios de la “vieja política” que el actual gobierno quería limpiar.

El amotinamiento en los cargos, sean electivos o políticos, no hacen más que demostrar que la “casta” sigue viva y será muy difícil de extirpar.

Es un problema que le detona al gobernador, Rolando Figueroa, dentro de su propia fuerza de coalición Neuquinizate, espacio más votado por la sociedad neuquina, clamando un cambio en la política de la provincia.

Es el Frente Neuquinizate el que tiene la pelota en su campo. Deben resolver también la situación política que hoy excede sus propios espacios e incomoda al resto de la sociedad neuquina.

Comunicado de Prensa

Gloria Argentina Ruiz pic.twitter.com/6gKlDnANxS — Gloria Argentina Ruiz (@GloriaARuizok) November 25, 2024

La sociedad neuquina asiste a un “sainete” avergonzante en el que se tiran cifras millonarias y se hacen acusaciones de traiciones y “negociados” espurios a la luz del día.

Mientras tanto, la mitad de los argentinos siguen sumidos en la pobreza y esperan otro tipo de respuestas y acciones para vivir dignamente.

Este lunes (25/11), referentes del Frente Neuquinizate realizaron una conferencia de prensa en el Museo Nacional de Bellas Artes, de Neuquén capital, para sentar posición sobre el escándalo de la Legislatura.

"Los partidos que integran el Frente Neuquinizate refrendamos nuestros compromisos de campaña respecto de la tolerancia cero a los hechos de corrupción", comenzó el comunicado que leyó la concejal Laura Pérez Lavip. En este sentido, continuó: "Quienes se apartan de los valores fundacionales e incumplan el compromiso asumido con la sociedad neuquina, no merecen continuar en este espacio político".

"No vinimos a hacer lo mismo que se hizo siempre, vinimos a cambiar la historia de Neuquén. Quien no comprenda, no puede formar parte del frente que se ha constituido con la firme convicción de erradicar los vicios de la vista política", agregó y afirmó que "en la provincia de Neuquén no hay privilegios para nadie".

El comunicado remarca que las conductas indebidas por parte de quienes desempeñan funciones de conducción en organismos del estado deben ser investigadas por la Justicia hasta las últimas consecuencias, pero también "merecen una respuesta política", ya que "constituyen una falta grave a los mandatos que rigen los procederes de este frente concebido para lograr una provincia más justa, transparente y equitativa". (...)".

