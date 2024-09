Frederic atónita: Pullaro y Bullrich consiguieron la menor cifra de homicidios

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, expresó que “todos los dispositivos de prevención que hoy están funcionando en las calles tienen que ver con esta baja de los delitos, a través del trabajo de la Policía, y de la Intervención Barrial Focalizada en el territorio, donde las distintas áreas del Estado trabajan de manera articulada”.

El asombro de Sabina Frederic

Tan sorprendente es la baja de homicidios que consiguieron las políticas conjuntas realizadas entre Pullaro y Bullrich que la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, no pudo evitar elogiarlos: “Hay que destacar que bajaron los homicidios de manera inédita, hace muchos años en Rosario, que no hay esta baja",

Luego, Frederic, quien fue ministra durante la presidencia de Alberto Fernández y luego fue reemplazada por Aníbal Fernández en 2021, agregó durante una entrevista en Radio Con Vos que "Están haciendo otra cosa, no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo, pero evidentemente tiene un buen resultado”.

Pero cuando entrevistador le preguntó por qué no se lograron esos resultados durante su gestión, la antropóloga dijo que “hay algo que cambió en la cabeza de todos” y que “se alinearon los planetas” para abordar la violencia. “Están haciendo cosas que no se hacían antes, porque (la actual ministra de Seguridad) Patricia Bullrich y Pullaro ya fueron ministros de Seguridad antes, no es que es gente nueva”, completó.

Según Frederic “Antes se mataban personas que no importaban. (Los funcionarios) decían que se ‘mataban entre ellos’ (los narcos), yo recibí (ese comentario) de mi contraparte de Santa Fe. Era gente ‘asesinable’ y descartable”, sostuvo y argumentó que los asesinatos frenaron "En marzo, cuando Rosario se paralizó porque mataron a dos taxistas, un playero y empezaron a amenazar gente que ya no era gente ‘asesinable’. Ahí se pusieron las pilas para trabajar sobre los homicidios”.

Por último, la exministra de Seguridad reconoció que durante el tiempo que gobernó el Frente de Todos “la falta de alineamiento” entre su cartera y la de Santa Fe fue “un problema” para garantizar la seguridad en Rosario. A pesar de esto, Frederic culpó al ex gobernador Omar Perotti porque “la responsabilidad de velar de que la gente no se mate” es de la provincia, por tratarse de un “delito ordinario”.

