Inflación de octubre: Un informe ya la sitúa en 2,4%

“El dólar metió presión”

Para Clara Alesina, economista de la Fundación, el clima electoral fue determinante: En un mes con incertidumbre electoral, el dólar metió más presión en el mercado cambiario, generando un pasaje a precios un poquito mayor a lo esperado

Alesina anticipó que noviembre podría traer algo de alivio, con el proceso electoral ya concluido y una posible moderación del tipo de cambio.

En la misma línea, Iván Cachanosky, economista jefe de LyP, destacó que la aceleración se explicó sobre todo por alcohol y tabaco, además del aumento en viviendas. En cambio, bienes y servicios varios mostraron el menor avance.

Expectativas para fin de año y 2026

Según Julián Orué, también economista de LyP, la inflación podría mantenerse por encima del 2% mensual durante los próximos meses, pero con tendencia a la baja en 2026:

“Esperamos que a partir del próximo año vuelva a ubicarse por debajo del 2% y retome el camino de la desaceleración. El resultado electoral fue importante porque, al continuar el equilibrio fiscal, hay menor necesidad de emisión monetaria”.

Por su parte, Tomás Amerio subrayó que los principales drivers del mes fueron alimentos, alcohol, tabaco y vivienda, todos influenciados por el contexto electoral y la volatilidad cambiaria. A su juicio, el pass-through tenderá a desacelerarse en los próximos meses, lo que reforzaría la idea de una inflación contenida hacia fin de año.

¿Cambio de tendencia o pausa temporal?

Con un 31,4% interanual, la inflación se mantiene muy por debajo de los niveles de tres dígitos que exhibía la economía apenas un año atrás, pero el repunte de octubre siembra dudas sobre la consistencia del proceso de desinflación. La Fundación Libertad y Progreso estima que la dinámica de precios dependerá de la estabilidad del tipo de cambio y de la continuidad de la disciplina fiscal en los próximos meses.

El dato de octubre es leído en el mercado como una “pausa técnica” más que un cambio estructural, en un contexto donde el BCRA mantiene ancladas las expectativas y el consumo sigue sin mostrar reactivación significativa.

El desafío, según los analistas, será sostener esta tendencia sin recurrir a controles ni congelamientos que puedan distorsionar los precios relativos.

Si el dólar logra estabilizarse tras las elecciones y la emisión se mantiene acotada, noviembre podría marcar el retorno a un sendero de inflación cercana al 2% mensual, consolidando la desaceleración que el Gobierno busca mostrar antes de fin de año.

