Milei abre el paraguas (y no es por la lluvia)

Javier Milei tomó nota de las encuestas que, cada vez más, vienen marcando el desplome de su imagen y de las expectativas de los argentinos respecto a la economía. Hay mucha preocupación en el Gobierno, aunque nadie lo reconocerá públicamente. Pero comienzan a verse algunas señales.
Alta morosidad + inflación: Cayó el consumo financiado con tarjeta de crédito
La dinámica del crédito al consumo en Argentina volvió a caer en marzo, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el endurecimiento de las condiciones financieras y una creciente cautela tanto de bancos como de consumidores.
Los últimos datos del sistema muestran una caída del financiamiento en términos reales, especialmente en tarjetas de crédito y préstamos personales. Esto refleja una merma en dos herramientas centrales para sostener el gasto cotidiano de los hogares.
Según información de First Capital Group publicada por Infobae, el stock de préstamos en pesos al sector privado creció apenas 2,4% en términos nominales durante marzo. Con una inflación de 3,4%, la caída real fue de -1% mensual.
En el caso del financiamiento a familias, la tendencia fue similar. Si bien hubo un leve aumento nominal, se registró una contracción real del 0,4%, acumulando seis meses consecutivos de retrocesos.
El comportamiento del crédito refleja el debilitamiento del consumo interno. La tarjeta de crédito, uno de los principales instrumentos para financiar gastos corrientes, también evidenció este freno. En el primer trimestre del año, el financiamiento con tarjetas en pesos cayó 6,8% en términos reales, lo que sugiere un menor uso de este canal para sostener el consumo.
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