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en vivo FMI DESEMBOLSARÁ U$S1.000 M / ADORNI MÁS COMPLICADO

Milei abre el paraguas (y no es por la lluvia)

Javier Milei abrió el paraguas, pero no por la lluvia (como en la foto que ilustra la nota...)

Javier Milei abrió el paraguas, pero no por la lluvia (como en la foto que ilustra la nota...)

Javier Milei abrió el paraguas, pero no por la lluvia (como en la foto que ilustra la nota...)

Javier Milei abrió el paraguas, pero no por la lluvia (como en la foto que ilustra la nota...)

Miércoles de lluvia en Buenos Aires, pero Javier Milei abrió el paraguas antes de que llueva. Cambio en el discurso y preocupación por las encuestas.

15 de abril de 2026 - 18:04
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Urgente24 ya advirtió que el Presidente insinuaba un volantazo en su relato: desde hace unos días le viene pidiendo "paciencia" a los argentinos, admitió que no todos los sectores están creciendo de igual manera y hasta reconoció que el dato de inflación de marzo es "malo". Intenta mostrar cierta empatía con el sentir mayoritario argentino, que expresa su insatisfacción por la 'marcha general de las cosas', como indicó la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés.

A la par, el Presidente trata de pintar un panorama positivo para los próximos meses, pero sin arriesgar fechas como hacía antes. El relato insiste en que estamos por "el camino correcto", mientras la inflación no cede y los escándalos arrecian.

Pero la novedad es que Milei abrió el paraguas. "Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada: todos podemos volver a trabajar al sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente", dijo ayer el mandatario, al finalizar su discurso en AmCham.

Estas palabras quedaron resonando: es la primera vez que Milei admite que los argentinos podrían no acompañarlo en su aspiración de reelegir. Pero aún peor, reconoció que podría no salir "bien". La duda es si hablaba de su reelección o de su plan de Gobierno.

Bienvenidos al Vivo de Urgente24:

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Alta morosidad + inflación: Cayó el consumo financiado con tarjeta de crédito

La dinámica del crédito al consumo en Argentina volvió a caer en marzo, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el endurecimiento de las condiciones financieras y una creciente cautela tanto de bancos como de consumidores.

Los últimos datos del sistema muestran una caída del financiamiento en términos reales, especialmente en tarjetas de crédito y préstamos personales. Esto refleja una merma en dos herramientas centrales para sostener el gasto cotidiano de los hogares.

Según información de First Capital Group publicada por Infobae, el stock de préstamos en pesos al sector privado creció apenas 2,4% en términos nominales durante marzo. Con una inflación de 3,4%, la caída real fue de -1% mensual.

En el caso del financiamiento a familias, la tendencia fue similar. Si bien hubo un leve aumento nominal, se registró una contracción real del 0,4%, acumulando seis meses consecutivos de retrocesos.

El comportamiento del crédito refleja el debilitamiento del consumo interno. La tarjeta de crédito, uno de los principales instrumentos para financiar gastos corrientes, también evidenció este freno. En el primer trimestre del año, el financiamiento con tarjetas en pesos cayó 6,8% en términos reales, lo que sugiere un menor uso de este canal para sostener el consumo.

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Alerta en la Rosada: Ya tiene fecha la declaración de Diego Spagnuolo

El juez federal Ariel Lijo llamó este miércoles a ampliar su declaración indagatoria al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo para el día 28 de abril, tal como lo solicitó el fiscal Franco Picardi la semana pasada.

Según informaron fuentes judiciales a Clarín, el cronograma de citaciones a declarar como sospechosos incluye a Daniel María Garbellini para el día 28 de abril, Miguel Ángel Calvete, para el día siguiente a las 9:30 y Andrés Horacio Arnaudo, el día 29 de abril a las 11:30, entre otros.

"Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial", sostuvo el fiscal Picardi en su pedido de indagatoria.

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Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.

Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.

En su resolución, a la que accedió Clarín, el juez Lijo citó por ejemplo el rubro de insumos de alto costo y baja incidencia de la ANDIS, al igual que en la categoría medicamentos, “se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo, que simulaban competir entre ellas cuando en realidad actuaban coordinadamente para asegurar adjudicaciones previamente acordadas”.

Para el juez esa maniobra “habría implicado el manejo de información privilegiada sobre invitaciones, cotizaciones, órdenes de compra, pagos y exclusión de competidores, así como la intervención de particulares ajenos a la administración, todo lo cual habría permitido garantizar adjudicaciones sistemáticas en favor de empresas previamente determinadas, en detrimento de los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, generando a su vez retornos indebidos para funcionarios y beneficios económicos para los particulares intervinientes”.

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"La emisión de 2025 es la inflación de hoy"

Los economistas Christian Buteler y Natalia Motyl coinciden en que la emisión de billetes que realizó el BCRA en 2025 es causa principal de la inflación actual.

"En abril 2025, el BCRA emitió $12 billones (26% de la BMA) para asistir al Tesoro. La aceleración inflacionaria post-mayo es el costo matemático de intentar absorber ese excedente. La emisión de ayer es la inflación de hoy", escribió Buteler.

Por su parte, Motyl cuestionó un posteo de Javier Milei en redes y opinó en sentido similar: "hoy tenemos inflación porque su gobierno solito emitió en los dos primeros años".

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Que si, que no: USA desmiente avances formales con Irán y baja expectativas

La Casa Blanca buscó bajar la ansiedad en torno a un eventual acuerdo con Irán: reconoce “optimismo”, pero advierte que no hay nada cerrado, desmintiendo versiones sobre avances concretos.

La administración de Donald Trump se declaró “optimista sobre las perspectivas de un acuerdo” con Irán, aunque dejó en claro que las negociaciones siguen abiertas y sin definiciones formales.

"Nada es oficial hasta que lo escuchen de nosotros aquí en la Casa Blanca..Pero nos sentimos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo", dijo la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

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Insólito video de Daniel Scioli para promocionar Bariloche

Muchas chicanas está generando el video que protagonizó el Secretario de Turismo y Ambiente Daniel Scioli para promocionar la temporada de invierno en Bariloche, usando nieve artificial que es directamente arrojada a su rostro.

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Crisis en PAMI: Para Mario Lugones, las personas mayores son "una carga"

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, habló ayer en el AmCham Summit, la cumbre de la Cámara de Comercio de USA en Argentina, y se refirió a la crítica situación en PAMI. Sus declaraciones generaron repudio generalizado, y este miércoles (15/04) se viralizaron en la red social X.

Tras asegurar que “hoy PAMI está pagando, la plata llegó”, el ministro de Salud lanzó la frase de la polémica: "PAMI tiene un millón de personas de más de 80 años, sobre los 5 millones en total. Y casi 6 mil personas más de 100 años, así que PAMI tiene una carga muy grande".

¡Chocolate por la noticia, Lugones! Que el PAMI atiende a personas mayores no es ninguna novedad... que el funcionario de Javier Milei intente culpar a los afiliados por la crisis en la obra social sí que es toda una novedad (y mala).

El periodista Luis Novaresio, al igual que muchos usuarios de X, mostraron su indignación por las declaraciones de Mario Lugones.

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Respiran Caputo / Milei: Ya están más cerca los US$1.000 millones del FMI

El Gobierno argentino y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel de staff que habilita el acceso a cerca de US$1.000 millones, en el marco de la 2da. revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). Ahora debe aprobarlo el directorio ejecutivo. Respiran Javier Milei y Luis Caputo.

Antes de que el FMI informe sobre el acuerdo técnico, Luis Caputo habló con la prensa en Washington luego de reunirse con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva.

“Siempre hablamos con ella (por Georgieva) y los equipos están muy conectados. La relación con el Fondo es soñada, realmente única, a todo nivel, a nivel de equipos, a nivel más alto, realmente soñada”.

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Confirmado por la Justicia: Manuel Adorni viajó a Aruba

Ya era vox populi, pero ahora lo confirmó la Justicia: Manuel Adorni viajó con su familia a Aruba en diciembre de 2024. El fiscal general Gerardo Pollicita accedió a información de la aerolínea LATAM, que corrobora las versiones periodísticas. Más allá de las sospechas sobre cómo pagó el funcionario dicho viaje, su imagen quedó golpeada...

Latam, a pedido de la Fiscalía, aportó la información sobre los vuelos de Adorni. El funcionario partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, con escala en Ecuador, de acuerdo a la reconstrucción que hay en la causa.

manuel adorni y su mujer - Urgente24

El fiscal, que investiga el patrimonio del ministro coordinador en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, también consiguió saber cuánto costaron los viajes y confirmó que el pago se hizo en efectivo: cada pasaje salió US$1.450, lo que arrojaría un total de US$5.800 entre toda la familia.

La Justicia investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, quien tendrá que justificar cómo pagó los pasajes y la estadía -según versiones aún no confirmadas por la Justicia- en un all inclusive muy lujoso en el Caribe. Pero más allá de eso, su palabra ha perdido credibilidad porque mintió cuando dijo que hacía "2 años" que no se tomaba vacaciones.

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