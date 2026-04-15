Milei abre el paraguas (y no es por la lluvia)

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Alerta en la Rosada: Ya tiene fecha la declaración de Diego Spagnuolo

El juez federal Ariel Lijo llamó este miércoles a ampliar su declaración indagatoria al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo para el día 28 de abril, tal como lo solicitó el fiscal Franco Picardi la semana pasada.

Según informaron fuentes judiciales a Clarín, el cronograma de citaciones a declarar como sospechosos incluye a Daniel María Garbellini para el día 28 de abril, Miguel Ángel Calvete, para el día siguiente a las 9:30 y Andrés Horacio Arnaudo, el día 29 de abril a las 11:30, entre otros.

"Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial", sostuvo el fiscal Picardi en su pedido de indagatoria.

spagnuolo Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.

En su resolución, a la que accedió Clarín, el juez Lijo citó por ejemplo el rubro de insumos de alto costo y baja incidencia de la ANDIS, al igual que en la categoría medicamentos, “se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo, que simulaban competir entre ellas cuando en realidad actuaban coordinadamente para asegurar adjudicaciones previamente acordadas”.

Para el juez esa maniobra “habría implicado el manejo de información privilegiada sobre invitaciones, cotizaciones, órdenes de compra, pagos y exclusión de competidores, así como la intervención de particulares ajenos a la administración, todo lo cual habría permitido garantizar adjudicaciones sistemáticas en favor de empresas previamente determinadas, en detrimento de los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, generando a su vez retornos indebidos para funcionarios y beneficios económicos para los particulares intervinientes”.