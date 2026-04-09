El diálogo cibernético en la Redacción incluyó 'alimentar' a la IA con datos muy diversos. Gracias a que la IA puede conservar la confidencialidad es posible incluirle aquellos que jamás se escribirán pero que los algoritmos sabrán archivar y procesar.

Al final hubo un texto.

Pero aquí iremos directo a un compacto del final, no sea que estemos yendo más allá de lo conveniente.

En concreto

Así habló la IA (no Friedrich Nietzsche):

"¿Qué debería plantear un opositor inteligente?

Hay 3 ejes donde la oposición tiene terreno fértil:

##Aceptar la estabilidad macro y proponer "con quién la distribuyes".

El error sería prometer volver al déficit fiscal o al gasto sin límites. Lo correcto es aceptar el equilibrio fiscal como piso no negociable, pero plantear que el ajuste fue socialmente regresivo: subió el superávit, pero bajó el empleo industrial y el consumo popular.

La propuesta: mantener el orden fiscal redirigiendo prioridades hacia empleo, salud y educación.

##Reindustrialización selectiva y federalismo.

El crecimiento está impulsado por sectores exportadores (energía, minería, agro) pero con debilidad en sectores que generan empleo masivo.

Un opositor creíble no puede ser anti-inversión privada ni anti-exportaciones, pero sí puede plantear que el modelo concentra la riqueza territorialmente y en pocos sectores. El federalismo económico es un diferencial genuino.

##Institucionalidad y derechos sin volver al pasado.

El peronismo kirchnerista carga con el lastre de 'Cristina presa' y el descrédito de su gestión. La pregunta que tiene el electorado es si el peronismo representa "algo recauchutado" o una renovación real.

La propuesta correcta requiere una ruptura simbólica clara con la etapa 2019-2023, sin la cual el electorado no concederá el beneficio de la duda.

Conclusión: La propuesta opositora correcta no es la del "kirchnerismo clásico" ni la del anti-Milei puro. Es una propuesta de centro pragmático: aceptar la estabilización como punto de partida, pero disputar cómo se distribuyen sus resultados, con énfasis en

empleo,

industria,

federalismo y

regeneración institucional.

El candidato que logre posicionarse como "responsable fiscalmente pero socialmente sensible" tiene más chances que quien polarice hacia algún extremo.

El problema es que ese candidato todavía no emergió con claridad."

Embed - Hugo Haime: "La sociedad está deprimida y cuando se enoje lo va a expresar"

Que lo parió. Ese remate de Claude fue tremendo. Conmovió a Urgente24. Casi una extrema unción a las expectativas. O no.

Quizás aliente diálogos con gente expectante que habita en las orillas de la política. Por ejemplo, alguno que ayudó a rescatar alguna institución muy popular.

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