Sin margen, Javier Milei insinúa volantazo

Javier Milei pega 'volantazo' en el relato, preocupado por las encuestas...

Imagen creada con IA/Grok.

Las encuestas preocupan al Gobierno, mientras la inflación sube y los escándalos arrecian, por eso debe adecuar el relato. Volantazo de Javier Milei.

14 de abril de 2026 - 18:11
Obviamente el Presidente deslindará responsabilidades (la guerra, el comienzo de las clases...) y esbozará argumentos para explicar este salto de 0,5% en el IPC de un mes a otro. Pero, sin dudas, implica todo un giro comunicacional esta nueva postura del mandatario, que a diferencia de Luis Caputo, eligió una mirada más aguda del tema.

También hay un claro volantazo en el relato libertario que intenta alimentar expectativas optimistas: “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”, decretó este martes (14/04) el ministro de Economía, anticipándose al mal dato del INdEC. Algunos recordaron lo del "segundo semestre" de Mauricio Macri...

Milei, en cambio, se mostró más cauto (otro volantazo): dijo esperar que "a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente". Ya no habla de plazos, como cuando prometió que en agosto de 2026 la inflación comenzaría con "cero". A veces es mejor no prometer, para no quedar preso de las palabras.

Está claro que las encuestas -que vienen mostrando un fuerte deterioro de la imagen de Javier Milei, a la par de que empeoran las expectativas de los argentinos sobre la economía- preocupan, y mucho, al Gobierno. Hasta la encuesta "más anti K" muestra un desplome del mandatario. Se torna imperioso, para los libertarios, readecuar el relato oficial al momento actual.

Muchos han acusado al Presidente y a sus funcionarios de "vivir en Narnia" por negar los problemas económicos que atraviesan muchos argentinos. Milei viene insinuando un cambio de discurso desde la semana pasada, cuando reconoció que "los procesos de mejora no avanzan a igual velocidad para todos" y pidió "paciencia". Habrá que ver si continúa por esa senda discursiva o vuelve a la victimización y los exabruptos. Las encuestas mandan.

Patricia Bullrich se enojó cuando le preguntaron por Adorni: "Basta, no quiero explicar nada"

Tras su participación en AmCham, Patricia Bullrich habló con la prensa pero se mostró muy molesta cuando le consultaron por Manuel Adorni. "No voy a hablar de nuevo, es un tema que lo está llevando la Justicia, no es un tema de discusión y punto. Basta, no quiero explicar nada".

"¿Vamos a hablar de Adorni o de las inversiones y de lo que estamos discutiendo hoy para el país?", preguntó. Cuando una periodista le respondió que "a gran parte del país le interesa lo que pasa con Adorni", Bullrich esquivó: "a gran parte del país le interesa que nosotros sigamos trabajando, que sigamos en el camino de la estabilidad y de lograr que la Argentina crezca y se desarrolle".

INdEC: $1.434.464 para no caer en la pobreza

Según el reporte del INdEC, en marzo una familia de dos adultos y dos menores necesitó $1.434.464 para no ser pobre. Un individuo sólo requirió alrededor de $464.228. Esto, sin contar alquiler, en caso de ser inquilino.

En cuanto a la indigencia, un adulto con ingresos por debajo de $212.948,52 no pudo cubrir sus necesidades alimentarias. Mientras que una familia tipo requirió $658.011 para tal fin.

En marzo, la canasta básica alimentaria (CBA) subió 2,2% y la total (CBT), 2,6%, menos que el IPC (3,4%).

Gabriel Camaño: "El problema fue sobregirarse en datos y relato"

El economista Gabriel Camaño se refirió a la inflación pero, sobre todo, al relato oficial: "Acá el problema siempre fue sobregirarse en datos y relato. Hace poco menos de un año, estábamos en un plan de estabilización más exitoso y expansivo que la convertibilidad (...) Ahora estamos sacándole la carne al IPC núcleo para decir que la inflación de marzo quedó estable en 2,5% mensual como el dato positivo del mes", analizó.

"Hay un aprendizaje que hacer respecto del manejo del discurso y las expectativas ahí", consideró.

Otra vez, Scott Bessent al rescate

Reapareció Scott Bessent para hacerle un mimo a Javier Milei en un momento complicado para el presidente argentino. El secretario del Tesoro, quien fue crucial en el salvataje financiero pre-electoral que Donald Trump concedió al gobierno libertario el año pasado, le atribuyó un "éxito fantástico" en materia económica.

Bessent habló este martes en el Instituto de Finanzas Internacionales y mientras discutía con su entrevistador el rol de organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, aseguró que el Fondo Monetario "tuvo la voluntad de decir que esta vez será diferente" en la Argentina del gobierno libertario en comparación con la historia de fracasos del país.

En esa línea, sostuvo que la Argentina "ha tenido un éxito fantástico" y citó como ejemplo que "están acumulando reservas todos los días".

El elogio de Bessent hacia Milei es muy oportuno en tanto reafirma el apoyo de la Casa Blanca en momentos en los que la popularidad presidencial decae producto de la crisis que atraviesa la economía real.

PAMI: Pedido de informes en Diputados

El diputado nacional Bernardo Biella Calvet (Innovación Federal) presentó un duro pedido de informes en Diputados contra el Gobierno de Javier Milei, tras la resolución que afecta el desempeño del PAMI. Advierte que el nuevo esquema de pagos a médicos de cabecera implica un “retroceso” que compromete el acceso a la salud de millones de afiliados.

La ofensiva parlamentaria apunta directo al corazón del sistema. Para Biella, la medida responde a una lógica estrictamente fiscalista que “vacía de incentivos” el rol del médico de cabecera, considerado el pilar del modelo asistencial del organismo.

Javier Milei: "Robar, estafar, está mal"

"Nuestra política es justa porque tiene que ver con nuestros valores morales, que señalan que mentir, robar, estafar, está mal. Nosotros no vamos a hacer eso porque moralmente es incorrecto", dijo el Presidente, cuando arrecian las denuncias por presuntos casos de corrupción en su Gobierno.

"Vamos a atarnos al palo del barco porque no vamos a escuchar los cantos de sirena" (¿?)

Milei: "Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación"

"Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación y no vamos a parar en ese, no nos vamos a mover un ápice de eso", aseguró Milei en AmCham Summit 2026, el encuentro anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

"Vamos a seguir abriendo la economía".

"Nosotros no venimos a eternizarnos en el poder, venimos a escribir la mejor página de la historia de la Argentina"

"Después la gente podrá elegir otro camino, será responsabilidad de los argentinos, pero cuando vean cómo cae la inflación, cómo cae la pobreza, cómo suben los salarios, probablemente nos acompañen".

"Si hago las cosas bien, me puede ir bien o me puede ir mal. Si yo fuera un cínico, tendría que elegir seguir el manual de las políticas correctas, pero tengo que seguir abrazado a la ortodoxia".

Buteler: "La guerra comenzó en marzo 2026, la inflación viene creciendo desde junio 2025"

El economista Christian Buteler remarca la contradicción del Gobierno, que responsabiliza a la guerra de USA/Israel contra Irán por el impacto en la inflación argentina, pero la inflación viene aumentando desde hace 10 meses...

Saquemos la carne y chau inflación (¡!)

"En el último dato de inflación impactó educación, la guerra en Irán y, por una cuestión estacional, la carne", justificó Milei en AmCham.

“La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impacatar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.

Comenzaron las chicanas en X:

Otra vez Milei con el "intento de golpe de Estado" (¿y la denuncia?)

El Presidente volvió a acusar a la oposición de querer asestarle un "golpe de Estado" por aprobar leyes en el Congreso que "rompían el equilibrio fiscal". No es nueva esta acusación. Pero Urgente24 ya advirtió que sin denuncia penal, a la que está obligado por ser funcionario público, todo queda en el relato político.

Javier Milei: "La inflación, para adelante, va a bajar" (y volvió a pedir "paciencia")

El Presidente habla en AmCham Summit 2026. Y obviamente se refirió al dato de la inflación. Otra vez, evitó poner plazos, como venía haciendo hasta ahora, y sólo vaticinó que "la inflación más adelante va a bajar".

"Tarde o temprano, las cosas van a empezar a funcionar bien".

"Hay que tener paciencia".

"La inflación, para adelante, se va a derrumbar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política".

Javier Milei en el AmCham Summit 2026.

Diego Giacomini: "La política económica está mal diseñada y peor aplicada"

El economista Diego Giacomini volvió a cuestionar al Gobierno, a propósito del dato de inflación de marzo.

