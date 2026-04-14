Sin margen, Javier Milei insinúa volantazo

Javier Milei admitiendo que el dato de inflación de marzo "es malo" representa toda una novedad, en un Gobierno que ha empleado todo tipo de malabares discursivos para sostener el relato de la desinflación (su caballito de batalla), aún cuando los datos vienen mostrando lo contrario desde junio de 2025.
Patricia Bullrich se enojó cuando le preguntaron por Adorni: "Basta, no quiero explicar nada"
Tras su participación en AmCham, Patricia Bullrich habló con la prensa pero se mostró muy molesta cuando le consultaron por Manuel Adorni. "No voy a hablar de nuevo, es un tema que lo está llevando la Justicia, no es un tema de discusión y punto. Basta, no quiero explicar nada".
"¿Vamos a hablar de Adorni o de las inversiones y de lo que estamos discutiendo hoy para el país?", preguntó. Cuando una periodista le respondió que "a gran parte del país le interesa lo que pasa con Adorni", Bullrich esquivó: "a gran parte del país le interesa que nosotros sigamos trabajando, que sigamos en el camino de la estabilidad y de lograr que la Argentina crezca y se desarrolle".
