Donald Trump afirma que Irán se puso en contacto con él para negociar un acuerdo

Los países aliados de USA en la OTAN se han negado otra vez a participar del esfuerzo bélico de Trump en Medio Oriente-

Los precios del petróleo subieron ante la previsión de los inversores de una mayor escasez de suministro si el bloqueo estadounidense restringe el flujo de petróleo iraní a los mercados mundiales.

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Ormuz

El bloqueo de Ormuz ordenado por Trump pondrá a prueba la solidez de un frágil alto el fuego con Irán e intensificará la crisis energética mundial en el marco de una guerra de 6 semanas que ha dejado miles de muertos en la región.

“No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo”, dijo Trump. También afirmó, sin pruebas, que “muchos barcos se dirigen a nuestro país en este momento” para cargar petróleo estadounidense y repitió que “no usamos el estrecho, no lo necesitamos”.

La seguridad de los puertos de la región es "para todos o para nadie", declararon las fuerzas armadas iraníes en un comunicado, según informó la agencia estatal IRIB News. El bloqueo estadounidense del estrecho sería "un acto de piratería", añadieron, reiterando sus planes de controlar permanentemente esta vía marítima crucial incluso después de la guerra.

Trump advirtió que USA atacaría a los barcos iraníes, utilizando las mismas tácticas que empleó contra los supuestos barcos de narcotraficantes en el Mar del Caribe en los meses recientes.

“Lo que no hemos atacado es su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido’, porque no los considerábamos una gran amenaza. Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que usamos contra los narcotraficantes en barcos en el mar”, posteó Trump en redes sociales .

Aun así, Trump intentó restar importancia a la preocupación por el posible impacto adicional en los mercados energéticos mundiales, afirmando en otro posteo que 34 barcos habían transitado por el estrecho el domingo 12/04, "la cifra más alta desde que comenzó este cierre absurdo".

Bloomberg informó ya que 19 embarcaciones pasaron por la vía marítima el domingo.

estrecho-ormuz-bloqueo-petroleo.Urgente-24.jpg Infografía que muestra la zona por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, actualmente bajo amenaza de bloqueo por drones iraníes. Donald Trump, insiste en enviar tropas al Estrecho de Ormuz pero la presión en su contra se hace sentir en las calles, aun entre sus fieles.

USA publicó un aviso dirigido a los buques de la región indicando que interceptaría, desviaría o capturaría los buques que salieran desde Irán después de esa hora. El aviso señalaba que los buques neutrales que no hubieran hecho escala en Irán no serían obstaculizados, aunque podrían ser registrados en busca de contrabando.

El bloqueo estadounidense se aplicará "de forma imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes", según un comunicado emitido el domingo por el Comando Central de Estados Unidos, que afirma que las fuerzas estadounidenses no impedirán el paso de los buques por el estrecho de Ormuz desde y hacia puertos no iraníes.

Las interrupciones en el estrecho también representan riesgos para China, que sigue siendo el mayor cliente petrolero de Irán y un socio comercial clave. Pekín ha pedido un alto el fuego inmediato, advirtiendo que un bloqueo amenaza el comercio mundial.

Trump dijo el lunes que aún no había recibido ninguna comunicación del presidente chino Xi Jinping sobre el conflicto, pero agregó que Xi "también desearía que esto terminara".

"Estados Unidos debe aprender: no se pueden imponer condiciones a Irán", publicó el exministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif , en X el domingo. "Todavía no es demasiado tarde para aprender. Aún no".

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