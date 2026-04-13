Donald Trump afirmó que las negociaciones entre USA e Irán habían fracasado en Pakistán debido a la insistencia iraní en mantener un programa nuclear pero dijo estar "seguro" de que los de Teherán finalmente aceptarán abandonar sus ambiciones nucleares.
CIERRE DEL ESTRECHO DE ORMUZ
Donald Trump afirma que Irán se puso en contacto con él para negociar un acuerdo
Donald Trump afirmó que Irán contactó a su Administración para una negociación de paz, mientras USA iniciaba un bloqueo naval del Estrecho de Ormuz.
El bloqueo estadounidense pondrá a prueba la durabilidad de un frágil alto el fuego con Irán e intensificará una crisis energética mundial, ya que Irán ha advertido que atacará todos los puertos del Golfo Pérsico si sus propios centros de transporte marítimo se ven amenazados.
Aunque Trump intentó reactivar las negociaciones, hubo pocas señales de que esto estuviera ocurriendo tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana en Islamabad. Irán culpó a USA del colapso de las conversaciones y Teherán no confirmó la celebración de nuevas reuniones el lunes.
“Esta mañana nos han llamado las personas adecuadas, las personas apropiadas, y quieren llegar a un acuerdo”, dijo Trump en la Casa Blanca, sin dar detalles.
El Presidente estadounidense reiteró que hay países dispuestos a apoyar la misión estadounidense en Ormuz, pero se negó a nombrarlos y dijo que proporcionaría más detalles el martes 14/04.
Los países aliados de USA en la OTAN se han negado otra vez a participar del esfuerzo bélico de Trump en Medio Oriente-
Los precios del petróleo subieron ante la previsión de los inversores de una mayor escasez de suministro si el bloqueo estadounidense restringe el flujo de petróleo iraní a los mercados mundiales.
Ormuz
El bloqueo de Ormuz ordenado por Trump pondrá a prueba la solidez de un frágil alto el fuego con Irán e intensificará la crisis energética mundial en el marco de una guerra de 6 semanas que ha dejado miles de muertos en la región.
“No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo”, dijo Trump. También afirmó, sin pruebas, que “muchos barcos se dirigen a nuestro país en este momento” para cargar petróleo estadounidense y repitió que “no usamos el estrecho, no lo necesitamos”.
La seguridad de los puertos de la región es "para todos o para nadie", declararon las fuerzas armadas iraníes en un comunicado, según informó la agencia estatal IRIB News. El bloqueo estadounidense del estrecho sería "un acto de piratería", añadieron, reiterando sus planes de controlar permanentemente esta vía marítima crucial incluso después de la guerra.
Trump advirtió que USA atacaría a los barcos iraníes, utilizando las mismas tácticas que empleó contra los supuestos barcos de narcotraficantes en el Mar del Caribe en los meses recientes.
“Lo que no hemos atacado es su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido’, porque no los considerábamos una gran amenaza. Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que usamos contra los narcotraficantes en barcos en el mar”, posteó Trump en redes sociales .
Aun así, Trump intentó restar importancia a la preocupación por el posible impacto adicional en los mercados energéticos mundiales, afirmando en otro posteo que 34 barcos habían transitado por el estrecho el domingo 12/04, "la cifra más alta desde que comenzó este cierre absurdo".
Bloomberg informó ya que 19 embarcaciones pasaron por la vía marítima el domingo.
USA publicó un aviso dirigido a los buques de la región indicando que interceptaría, desviaría o capturaría los buques que salieran desde Irán después de esa hora. El aviso señalaba que los buques neutrales que no hubieran hecho escala en Irán no serían obstaculizados, aunque podrían ser registrados en busca de contrabando.
El bloqueo estadounidense se aplicará "de forma imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes", según un comunicado emitido el domingo por el Comando Central de Estados Unidos, que afirma que las fuerzas estadounidenses no impedirán el paso de los buques por el estrecho de Ormuz desde y hacia puertos no iraníes.
Las interrupciones en el estrecho también representan riesgos para China, que sigue siendo el mayor cliente petrolero de Irán y un socio comercial clave. Pekín ha pedido un alto el fuego inmediato, advirtiendo que un bloqueo amenaza el comercio mundial.
Trump dijo el lunes que aún no había recibido ninguna comunicación del presidente chino Xi Jinping sobre el conflicto, pero agregó que Xi "también desearía que esto terminara".
"Estados Unidos debe aprender: no se pueden imponer condiciones a Irán", publicó el exministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif , en X el domingo. "Todavía no es demasiado tarde para aprender. Aún no".
----------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Outlet remata zapatillas y ropa a precios bomba y todos están arrasando
ARCA remata PlayStation a precios mega baratos: cuándo y dónde
Los errores con tarjetas de crédito que casi todos cometen y no lo saben
Ojo: ARCA confirmó que bloquea las cuentas que hagan estas transferencias