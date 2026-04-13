El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte amenaza contra Cuba, en medio del frente de guerra abierto contra Irán, asegurando este lunes que, una vez que termine con Teherán, se ocupará especialmente de Cuba, isla caribeña que continúa bajo bloqueo estadounidense y que, según él, está siendo gobernada por un “régimen muy opresivo”.
OTRA OPERACIÓN EXTRANJERA
Donald Trump: "Podríamos pasar por Cuba después de terminar esto"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ahora enfila sus cañones hacia La Habana: "podriamos pasar por Cuba, después de terminar" con lo de Irán.
"Podríamos pasar por Cuba después de terminar esto", dijo el mandatario desde la Casa Blanca, en respuesta a la consulta de una periodista, que indagó por qué había dejado de amenazar con sanciones a los países que enviaran combustible a la isla caribeña.
Tras atacar Venezuela e Irán, Trump enfila sus cañones para Cuba
"Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)", sentenció Trump en la rueda de prensa de este lunes en la Casa Blanca.
Puntualmente, la periodista le consultó a Trump por su reciente decisión de permitir a algunas embarcaciones petroleras llegar a la isla caribeña, que requiere a diario de unos 60.000 barriles de crudo importados para satisfacer sus necesidades energéticas.
A finales de marzo, la administración de Trump anunció que analizaría "caso por caso" el envío de petróleo a La Habana tras permitir que el buque ruso Anatoly Kolodkin llegara a Cuba con 100.000 toneladas de crudo, en un contexto en el que la isla caribeña está al borde de una crisis humanitaria y sumida en un apagón masivo por la falta de suministro de petróleo bolivariano tras la caída en desgracia de Maduro.
"Cuba es otra historia", justificó Trump este lunes ante la prensa acreditada en la Casa Blanca. En sus propias palabras, el país caribeño "ha sido terriblemente mal administrado durante mucho tiempo" y tiene un "sistema terrible". "Y tenemos muchos cubanoamericanos excelentes, de los cuales la mayoría votaron por mí", añadió en aparente guiño a su secretario de Estado Marco Rubio y a su base electoral de Florida.
En ese sentido, no descartó iniciar una operación contra Cuba similar a la que lanzó el 3 de enero en Venezuela, cuando las fuerzas especiales estadoundienses capturarpn al presidente venezolano Nicolás Maduro para supuestamente abrirle el paso a la democracia en Caracas. Tras la detención de Maduro, asumió Delcy Rodríguez —vice de Maduro— y el gobierno liberó algunos presos políticos. Sin embargo, el chavismo sigue enquistado en el poder, con el visto bueno de Washington tras haberle garantizado a Trump el "acceso total al crudo".
En cuanto a la actual gobernanza de Cuba, Trump la calificó este lunes de un "Estado fallido", y dijo que las dificultades económicas y de infraestructura que enfrenta La Habana son resultado de haber sido "horriblemente gobernada por Castro durante muchos años".
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