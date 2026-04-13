Donald Trump: "Podríamos pasar por Cuba después de terminar esto"

Embed - #ÚltimaHora | Trump dice que EEUU pasará por #Cuba cuando termine con Irán

A finales de marzo, la administración de Trump anunció que analizaría "caso por caso" el envío de petróleo a La Habana tras permitir que el buque ruso Anatoly Kolodkin llegara a Cuba con 100.000 toneladas de crudo, en un contexto en el que la isla caribeña está al borde de una crisis humanitaria y sumida en un apagón masivo por la falta de suministro de petróleo bolivariano tras la caída en desgracia de Maduro.

"Cuba es otra historia", justificó Trump este lunes ante la prensa acreditada en la Casa Blanca. En sus propias palabras, el país caribeño "ha sido terriblemente mal administrado durante mucho tiempo" y tiene un "sistema terrible". "Y tenemos muchos cubanoamericanos excelentes, de los cuales la mayoría votaron por mí", añadió en aparente guiño a su secretario de Estado Marco Rubio y a su base electoral de Florida.

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó este lunes una nueva amenaza contra Cuba en medio del conflicto abierto contra Irán. pic.twitter.com/A1ZjB8bXMQ — RT en Español (@ActualidadRT) April 13, 2026

En ese sentido, no descartó iniciar una operación contra Cuba similar a la que lanzó el 3 de enero en Venezuela, cuando las fuerzas especiales estadoundienses capturarpn al presidente venezolano Nicolás Maduro para supuestamente abrirle el paso a la democracia en Caracas. Tras la detención de Maduro, asumió Delcy Rodríguez —vice de Maduro— y el gobierno liberó algunos presos políticos. Sin embargo, el chavismo sigue enquistado en el poder, con el visto bueno de Washington tras haberle garantizado a Trump el "acceso total al crudo".

En cuanto a la actual gobernanza de Cuba, Trump la calificó este lunes de un "Estado fallido", y dijo que las dificultades económicas y de infraestructura que enfrenta La Habana son resultado de haber sido "horriblemente gobernada por Castro durante muchos años".

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