Ojo: ARCA confirmó que bloquea las cuentas que hagan estas transferencias

Eso no es todo, porque también se deberá informar todos los ingresos y egresos operados por los usuarios a través de la plataforma ya sea electrónica o digital. Esta información se debe proporcionar hasta el 15 del mes siguiente al período fiscal informado. Cabe recalcar que esto es únicamente para aquellos que superan los $50 millones.

ARCA: cómo transferir sin complicaciones

A la hora de realizar transferencias es muy importante saber que ARCA podría requerir información adicional en cualquier caso y no solo si superamos los $50 millones. Es crucial saber los límites diarios que ponen los bancos o billeteras virtuales para realizar transacciones.

Por otro lado, resulta imprescindible poder justificar el dinero que transferimos o que nos envían. Si son montos grandes de dinero o entre cuentas propias también hay formas en las cuales ARCA puede solicitar información de todo tipo. Hay que tener todo al día y en regla.

Además, es importante responder con rapidez si llega algún tipo de notificación o mensaje de ARCA. Si no respondemos, la entidad entiende que no existe ningún tipo de justificación y las cosas podrían complicarse.

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