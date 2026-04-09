ARCA está cada vez más firme controlando y fiscalizando las transferencias que se realizan tanto entre cuentas bancarias como en billeteras virtuales. Estas últimas también envían datos a la entidad acerca de cuál es el monto de dinero que se movió entre cuentas. Mucho ojo con los bloqueos y sanciones.
CUIDADO
Ojo: ARCA confirmó que bloquea las cuentas que hagan estas transferencias
ARCA se puso muy firme con las transferencias y confirmó en qué casos hace un seguimiento y bloqueo de cuentas.
Las condiciones de ARCA para evitar persecuciones, seguimientos o bloqueos de cuentas son muy claras. Hay que saber cómo evitar a toda costa este tipo de penalizaciones ya que nadie quiere terminar con la entidad detrás de la espalda siguiendo todos nuestros movimientos. Por esa razón hay reglas a tener en cuenta.
ARCA bloquea estas transferencias y causa pánico
Todos los contribuyentes del país tienen un límite de dinero que pueden ingresar o egresar, los cuales fueron registrados en el período fiscal 04/2026. Sin embargo, en abril hubo un cambio en la documentación que se tiene que presentar en caso de que ese tope sea superado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que de esta manera comienzan los inconvenientes si no estamos atentos.
En abril hay un tope establecido para las personas que no tienen que proporcionar información extra: las transferencias iguales o inferiores a $50.000.000 en personas físicas deben despreocuparse. Sin embargo, si se supera este monto comienzan los pasos a seguir que ARCA estará esperando.
Si bien estos valores se siguen manteniendo hace meses, sí que hay una modificación para quienes superen los $50 millones. Las declaraciones juradas tienen que presentar toda esta información: Datos identificatorios de los sujeros, cantidad de cuentas asociadas a la plataforma, tipo y número de cuenta, denominación y datos identificatorios de la entidad emisora y cantidad de integrantes.
Eso no es todo, porque también se deberá informar todos los ingresos y egresos operados por los usuarios a través de la plataforma ya sea electrónica o digital. Esta información se debe proporcionar hasta el 15 del mes siguiente al período fiscal informado. Cabe recalcar que esto es únicamente para aquellos que superan los $50 millones.
ARCA: cómo transferir sin complicaciones
A la hora de realizar transferencias es muy importante saber que ARCA podría requerir información adicional en cualquier caso y no solo si superamos los $50 millones. Es crucial saber los límites diarios que ponen los bancos o billeteras virtuales para realizar transacciones.
Por otro lado, resulta imprescindible poder justificar el dinero que transferimos o que nos envían. Si son montos grandes de dinero o entre cuentas propias también hay formas en las cuales ARCA puede solicitar información de todo tipo. Hay que tener todo al día y en regla.
Además, es importante responder con rapidez si llega algún tipo de notificación o mensaje de ARCA. Si no respondemos, la entidad entiende que no existe ningún tipo de justificación y las cosas podrían complicarse.
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