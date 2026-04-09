"Aguante Quilmes": la respuesta bomba de Manu Jove que enfureció a Javier Milei

De la TV a X: Javier Milei y Manu Jove llevaron el debate al extremo

El fragmento del debate no tardó en viralizarse, y llegó rápidamente a Javier Milei, que decidió responder desde su cuenta de X sin matices y cargado de descalificaciones:

Dime que sos un estúpido sin decir que sos un estúpido. Aquí tenemos un cavernícola defensor del robo de los empresaurios ladrones. Según esta basura humana está bien pagar el acero 3 veces más caro, los neumáticos 4 veces y la ropa 10 veces. Si no es estúpido es corrupto. CIAO Dime que sos un estúpido sin decir que sos un estúpido. Aquí tenemos un cavernícola defensor del robo de los empresaurios ladrones. Según esta basura humana está bien pagar el acero 3 veces más caro, los neumáticos 4 veces y la ropa 10 veces. Si no es estúpido es corrupto. CIAO

image

Ver posteo original

El planteo de Milei no es nuevo en su discurso: apunta a que el proteccionismo termina generando precios artificialmente altos, algo que se ve en sectores del país como el textil o el automotriz, donde los costos pueden superar ampliamente los valores internacionales. De hecho, distintos informes del INDEC y consultoras privadas muestran que algunos bienes pueden costar entre 2 y 5 veces más que en mercados abiertos.

Pero la historia no terminó ahí. Jove recogió el guante y respondió con un tuit que rápidamente se volvió tendencia, no solo por el tono sino también por el cierre que lo hizo viral, donde menciona su partido natal:

¿Corrupto o estúpido no fue lo que le dijo Diana Mondino, su excanciller, por su participación en el caso Libra? Lo mío en todo caso habilita algunas puteadas en tuiter, que son de hecho mi principal motivación para hacer todo lo que hago. Lo suyo, señor Presidente, le valió una causa judicial que lo va a acompañar durante un largo tiempo. Y ya que estamos: si no me va a decir ‘Manu Sobre’, no vuelva a molestar y dedíquese a seguir protegiendo a su Jefe de Gabinete, que está bastante regalado. Aguante Quilmes. ¿Corrupto o estúpido no fue lo que le dijo Diana Mondino, su excanciller, por su participación en el caso Libra? Lo mío en todo caso habilita algunas puteadas en tuiter, que son de hecho mi principal motivación para hacer todo lo que hago. Lo suyo, señor Presidente, le valió una causa judicial que lo va a acompañar durante un largo tiempo. Y ya que estamos: si no me va a decir ‘Manu Sobre’, no vuelva a molestar y dedíquese a seguir protegiendo a su Jefe de Gabinete, que está bastante regalado. Aguante Quilmes.

image

Ver posteo original en X

En pocas horas hubo miles de respuestas, citas y visualizaciones, con críticas que apuntaban a una supuesta contradicción de Jove, como que usara productos tecnológicos extranjeros (algo que claramente se ve en el debate). "Defiende industria nacional pero usa MacBook Apple", "hipócrita", "nac & pop con iPhone", fueron algunos. Otros fueron de apoyo por valorar que le defendiera la industria argentina ante el Presidente.

El resultado fue el esperado en la Argentina actual: un debate reducido a una grieta, donde las posiciones se endurecen y el intercambio pierde profundidad. Aunque queda un dilema central: cómo lograr desarrollo sin repetir los errores del pasado, en un país donde la discusión económica siempre termina atravesada por la política y las redes sociales.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

La "sobreviviente" La Anónima prepara al menos 100 despidos tras su mega expansión al norte

Carne de guanaco: A $6.500 el kilo, ya está en las góndolas

Juan Román Riquelme sacude Boca y ya decidió el próximo DT del Xeneize

La miniserie de 8 episodios que es pura adicción y se termina volando