Es sabido que a Javier Milei le fascina insultar a aquellos que osen contradecirlo o simplemente tengan una postura diferente a la suya. En este caso, le tocó al periodista Manu Jove, que defendió la industria nacional en un debate por TV y pasó a tirarse con todo en redes con Milei, con el presidente insultando y Jove respondiendo picante.
"BASURA HUMANA" Y "CAVERNÍCOLA"
"Aguante Quilmes": la respuesta bomba de Manu Jove que enfureció a Javier Milei
Javier Milei cruzó duro a Manu Jove por defender a los empresarios argentinos. Jove le contestó picante y las redes explotaron por una frase que ya es viral.
Empresas argentinas vs capital extranjero: qué se discutió en vivo
Todo empezó en el programa "Infobae a la Tarde", en un panel donde se discutía un tema estructural para la economía argentina: el rol de la inversión extranjera en sectores estratégicos como la minería, el cobre o la industria en general. Aunque no es un debate nuevo, sí vuelve cada vez que el país anda escaso de dólares y de crecimiento.
En ese contexto, Manu Jove expuso una posición clara, con un enfoque nacionalista pero no cerrado, que rápidamente llamó la atención por su forma directa de expresarlo: "Quiero empresarios ARGENTINOS para las cosas de Argentina, boludo. Prefiero un empresario nacional, aunque sea el mejor o el peor, que a Elon Musk. Siempre va a pasar esto."
A lo largo del intercambio, Jove dejó claro que no está en contra de la inversión extranjera en sí misma, pero sí planteó la necesidad de que haya una fuerte regulación estatal para evitar desequilibrios o modelos extractivos sin control. En esa línea, agregó: "De mínima, en el peor de los casos, residentes en Argentina. Si naciste en otro país pero vivís acá, estás sometido a lo que pasa acá y te cambia efectivamente la vida."
Del otro lado, la postura liberal (alineada con el pensamiento económico del Gobierno) sostiene que la apertura al capital extranjero es clave para generar crecimiento, empleo y desarrollo, especialmente en sectores donde la Argentina no tiene escala o inversión suficiente. Según datos del Banco Mundial y la CEPAL, los países que más crecieron en las últimas décadas lo hicieron con altos niveles de inversión externa directa, lo cual explica en parte la insistencia de este enfoque.
De la TV a X: Javier Milei y Manu Jove llevaron el debate al extremo
El fragmento del debate no tardó en viralizarse, y llegó rápidamente a Javier Milei, que decidió responder desde su cuenta de X sin matices y cargado de descalificaciones:
El planteo de Milei no es nuevo en su discurso: apunta a que el proteccionismo termina generando precios artificialmente altos, algo que se ve en sectores del país como el textil o el automotriz, donde los costos pueden superar ampliamente los valores internacionales. De hecho, distintos informes del INDEC y consultoras privadas muestran que algunos bienes pueden costar entre 2 y 5 veces más que en mercados abiertos.
Pero la historia no terminó ahí. Jove recogió el guante y respondió con un tuit que rápidamente se volvió tendencia, no solo por el tono sino también por el cierre que lo hizo viral, donde menciona su partido natal:
En pocas horas hubo miles de respuestas, citas y visualizaciones, con críticas que apuntaban a una supuesta contradicción de Jove, como que usara productos tecnológicos extranjeros (algo que claramente se ve en el debate). "Defiende industria nacional pero usa MacBook Apple", "hipócrita", "nac & pop con iPhone", fueron algunos. Otros fueron de apoyo por valorar que le defendiera la industria argentina ante el Presidente.
El resultado fue el esperado en la Argentina actual: un debate reducido a una grieta, donde las posiciones se endurecen y el intercambio pierde profundidad. Aunque queda un dilema central: cómo lograr desarrollo sin repetir los errores del pasado, en un país donde la discusión económica siempre termina atravesada por la política y las redes sociales.
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