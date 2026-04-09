Rompe el hielo: Milei celebra la Ley de Glaciares en medio de calles congeladas por el transporte

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Boletín Oficial: Recursos estratégicos (energía y exportaciones) y profundización en la desregulación financiera

El Boletín de este jueves (09/04), muestra un gobierno enfocado en mantener la paz administrativa (vía prórrogas) mientras intenta apuntalar las exportaciones de valor agregado (mosto) y flexibilizar el mercado de capitales para sostener la demanda de activos locales.

Veamos los principales ejes:

1. Eje Económico y Productivo

Exportación de Mosto (Res. 38/2026 - SAGyP)

Se oficializó el cupo anual de exportación de jugo concentrado de uva blanca (mosto) hacia Estados Unidos. Se asignaron 40.258 toneladas métricas para el ciclo 2026/2027.

Esta medida es clave para las economías regionales (Mendoza y San Juan), ya que permite exportar sin derechos compensatorios bajo el Acuerdo de Suspensión con EE.UU., garantizando el ingreso de divisas en un sector competitivo.

Fondos Comunes de Inversión (Res. Gral. 1126/2026 - CNV)

La Comisión Nacional de Valores modificó la regulación de los Fondos Comunes de Dinero (Money Market).

A raíz de ello, se permite una mayor exposición a plazos fijos y nuevos instrumentos de liquidez inmediata. El propósito es mejorar el rendimiento de los fondos de "t+0" (rescate en el acto) en un contexto de búsqueda de eficiencia financiera.

2. Eje Energético y Recursos Naturales

Reversión de Áreas Petroleras (Área CAN_109)

Se declaró la extinción del Permiso de Exploración sobre el área de la Cuenca Argentina Norte (CAN_109).

El control del área revierte al Estado Nacional tras la renuncia de las empresas concesionarias.

Esto marca un movimiento en el tablero del offshore argentino; el Estado deberá decidir si relicita el área bajo nuevas condiciones o si la salida de las empresas responde a una reevaluación de costos/beneficios en la zona.

3. Eje Social y Administrativo

Vouchers Educativos y Asistencia Escolar

Si bien la convocatoria ya estaba vigente, hoy se ratifican los procesos de inscripción para el programa de asistencia a familias de clase media con hijos en colegios privados (cuota subvencionada).

Requisito: Ingresos familiares de hasta 7 salarios mínimos ($2.504.600).

Impacto: Busca contener la migración de alumnos del sector privado al público debido a los aumentos de cuotas.

Prórrogas de Designaciones (Jefatura de Gabinete y Seguridad)

Se publicaron múltiples resoluciones (como la 305/2026) que prorrogan por 180 días designaciones transitorias en áreas críticas:

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Dirección de Trámites a Distancia (TAD).

Secretaría General de la Presidencia.

Lectura: El Gobierno opta por la continuidad de las estructuras operativas actuales mediante el esquema de "prórrogas automáticas" para evitar vacíos administrativos en la gestión diaria.