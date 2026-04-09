Rompe el hielo: Milei celebra la Ley de Glaciares en medio de calles congeladas por el transporte

La Argentina amanece con un escenario de alta fragmentación. Mientras el gobierno de Javier Milei celebra el avance legislativo, la realidad en las calles está marcada por una parálisis parcial del sistema de transporte que afecta principalmente a los sectores trabajadores.
La madrugada de este jueves ha dejado un escenario de "doble velocidad". Mientras los indicadores financieros muestran una robustez no vista en años, la política interna se ha visto sacudida por la sanción de la nuevaLey de Glaciares.
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Por su parte, el clima financiero es de optimismo, pero el sector productivo real enfrenta turbulencias. La tregua en Medio Oriente ha estabilizado el precio del crudo a nivel global, permitiendo que los bonos soberanos argentinos mantengan su tendencia alcista. El Riesgo País en la zona de los 550 puntos abre, por primera vez en años, la puerta a que el Tesoro regrese a los mercados voluntarios de deuda para refinanciar vencimientos.
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El mercado reacciona a dos frentes. Por un lado, la aprobación de la Ley de Glaciares busca destrabar proyectos mineros (oro, cobre y litio) que el Gobierno considera fundamentales para el ingreso de divisas genuinas a largo plazo. Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado ayer por el BCRA muestra una recalibración.
Con los pies sobre la tierra, el sistema de transporte atraviesa una retención de tareas desde la medianoche de hoy, afectando de manera desigual a diferentes regiones y modos. La crisis de movilidad ha dejado de ser un problema técnico de subsidios para convertirse en un conflicto de sostenibilidad operativa.
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09-04-2026 11:47
En medio de la crisis del Gobierno, Kicillof lanza su proyecto presidencial
Mientras el Gobierno nacional vive uno de sus momentos más complejos en el marco de la investigación judicial a Manuel Adorni y la oposición no logra consensuar caminos unificados claros, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este jueves el lanzamiento de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El evento se desarrollará desde las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, donde el líder peronista bonaerense buscará posicionarse como el principal candidato opositor de cara a las próximas elecciones presidenciales, en las que pretende disputarle el poder a Javier Milei, para el mandato 2027-2031.
Según el reporte, fuentes internas aseguraron que la empresa emitió un comunicado a sus trabajadores explicando que la demora en los depósitos correspondería a problemas administrativos de resolución a la brevedad. Sin embargo, en el seno de la planta de la aerolínea se instaló la idea de que el problema podría ser mayor.
Escribana de Adorni: "No voy a contestar preguntas"
Luego de ampliar su declaración en Comodoro Py, Adriana Nechevenko, volvió a esquivar las preguntas de la prensa. "¿Me van a dejar caminar?", fueron sus palabras y aseguró: "Ya contesté todo lo que tenía que contestar".
"Es cliente mío", fue la única declaración que se animó a dar ante los medios.
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09-04-2026 11:10
Cada vez más lejos de la gente, los ministros se duplicaron el sueldo
El Gobierno nacional puso fin al congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión de Javier Milei y aplicó fuertes incrementos en los sueldos de los funcionarios del Gabinete, que en algunos casos superan el 120% en los primeros meses de 2026.
La medida comenzó a regir el 2 de enero mediante un decreto que alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios. En cambio, el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron excluidos de las subas.
Actualmente, Milei percibe un salario de $4.066.018, mientras que Villarruel cobra $3.764.821, montos que se mantienen sin modificaciones pese a los incrementos otorgados al resto del equipo de gobierno.
En mayo los ministros cobrarán más de $8.000.000.000.
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09-04-2026 11:00
Panorama informativo a las 11:00 en Argentina
La agenda informativa en las provincias argentinas está marcada por un cambio legislativo de impacto directo en las economías regionales y una creciente tensión fiscal entre las jurisdicciones y el Gobierno.
El Impacto de la Reforma de la Ley de Glaciares
Tras una sesión maratónica, el Congreso sancionó la adecuación de la Ley de Glaciares. Esta medida es el tema central en las provincias cordilleranas:
Mesa del Litio y el Cobre (Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Mendoza): Los gobiernos provinciales celebran la reforma que les devuelve la facultad de realizar evaluaciones técnicas propias. Según el comunicado oficial de Casa Rosada, esto permitirá destrabar inversiones mineras en áreas que anteriormente estaban en una "zona gris" legal.
Conflictividad Ambiental: En contraste, se registran movilizaciones de organizaciones ambientalistas en varias capitales provinciales, argumentando que la nueva definición de "función hídrica" desprotege ecosistemas críticos.
Situación Fiscal y Transferencias
El panorama económico para los gobernadores sigue siendo crítico debido a la caída de la recaudación:
Desplome de Recursos: Las transferencias nacionales a las provincias han sufrido una caída del 8% en lo que va del año.
Casos Testigo: Mientras La Pampa es la menos afectada (caída del 2,3%), la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un desplome del 46% por fondos no automáticos judicializados.
Conflicto Vial en Buenos Aires: Se intensifica la disputa entre la Nación y la gestión de Axel Kicillof por las concesiones de las rutas provinciales y nacionales que atraviesan el territorio bonaerense.
Servicio y Sociedad
Transporte: Se mantiene el conflicto con las empresas de colectivos en varios distritos del interior, afectando la frecuencia del servicio en hora pico.
Salud: En el norte, se implementan protocolos específicos por casos de Chikungunya, mientras que a nivel nacional se lanza una alerta por el aumento de intoxicaciones por monóxido de carbono ante los primeros fríos.
Economía: El mercado proyecta una inflación del 3% para marzo (datos que se consolidarán en los próximos días), lo que mantiene en alerta a los gremios provinciales para las paritarias de abril.
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09-04-2026 10:54
Colapsa el transporte: Época de máxima tensión
En medio de la crisis del transporte urbano, la discusión por los subsidios sumó un nuevo capítulo en Rosario. La Secretaría de Transporte de la Nación salió a responder al municipio y desmintió que exista un retraso en el envío de fondos correspondientes a los atributos sociales de la tarjeta SUBE.
La aclaración oficial llegó luego de que el secretario de Gobierno local,Sebastián Chale, advirtiera públicamente sobre una demora en las transferencias nacionales, en un contexto marcado por el aumento del combustible y la caída del consumo.
Desde Nación fueron tajantes: aseguraron que “no existe retraso alguno” y que los pagos “se vienen liquidando y transfiriendo conforme a los plazos y mecanismos habituales”. Además, remarcaron que el sistema de compensaciones funciona con normalidad, garantizando los beneficios para los usuarios alcanzados por la tarifa social.
En ese sentido, también cuestionaron las declaraciones del funcionario municipal al considerar que “no reflejan el estado actual del proceso” y que podrían generar confusión entre los usuarios del transporte público.
Funcionarios del flamantePentágono del gobierno estadounidense de Donald Trump criticaron el discurso oficial del Papa León XIV, quien viene expresando su pesar por el “inmenso sufrimiento del pueblo palestino en Gaza” y diciendo que “la guerra es un horror, la guerra ofende a Dios y a la humanidad”, e intimaron al cardenal del Vaticano para ponerse del lado de los Estados Unidos.
Funcionarios del Vaticano, bajo condición de anonimato, informados sobre una reunión acontecida en enero entre el cardenal Christophe Pierre y el subsecretario de Guerra para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Elbridge Colby, informaron al medio The Free Press que en dicho encuentro se lanzó una reprimenda contra la postura papal que advertía que Estados Unidos tiene el poder militar para hacer lo que quiera y que la Iglesia haría bien en ponerse de su lado.
240 despidos son los que están anunciados para los próximos días. De concretarse, implicaría una reducción superior al 25%, y en algunos cálculos cercana al 30%, de la planta total, lo que profundizaría un proceso de achicamiento que ya se viene dando desde 2023, con la pérdida de cerca de 200 empleados entre jubilaciones, renuncias y cesantías.
A raíz de ello los empleados están en alerta realizando un "abrazo simbólico".
"Nos dijeron que hay que modernizar", señalaron Ana y Silvina, empleadas del SMN en diálogo con LN+. A su vez, remarcaron que es "despido sin indemnización".
Inesperadamente, la escribana Adriana Nechevenko -que intervino en las polémicas operaciones inmobiliarias del jefe de GabineteManuel Adorni- regresó a Comodoro Py para ampliar su declaración un día después de haber estado en el mismo lugar declarando por 2 horas. Al retirarse, tuvo un inconveniente con su auto.
Adriana Nechevenko, la profesional que quedó en la mira de la justicia por validar las escrituras de los dos inmuebles que posee Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Ayer, se había presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita ayer y hoy volvió para ampliar su declaración.
El conflicto por la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina no se ha terminado. Pese a que a senadores y diputados aprobaron las modificaciones, organizaciones ambientalistas aseguran que no se quedarán inmóviles y que la lucha continuará en la justicia. Convocan a la ciudadanía a participar en una demanda colectiva.
La Ley de Glaciares en Argentina será modificada. Ya fue aprobado y se considera una victoria política para Javier Milei. Sin embargo, la lucha de los ciudadanos y de los ambientalistas está lejos de apagarse.
Boletín Oficial: Recursos estratégicos (energía y exportaciones) y profundización en la desregulación financiera
El Boletín de este jueves (09/04), muestra un gobierno enfocado en mantener la paz administrativa (vía prórrogas) mientras intenta apuntalar las exportaciones de valor agregado (mosto) y flexibilizar el mercado de capitales para sostener la demanda de activos locales.
Veamos los principales ejes:
1. Eje Económico y Productivo
Exportación de Mosto (Res. 38/2026 - SAGyP)
Se oficializó el cupo anual de exportación de jugo concentrado de uva blanca (mosto) hacia Estados Unidos. Se asignaron 40.258 toneladas métricas para el ciclo 2026/2027.
Esta medida es clave para las economías regionales (Mendoza y San Juan), ya que permite exportar sin derechos compensatorios bajo el Acuerdo de Suspensión con EE.UU., garantizando el ingreso de divisas en un sector competitivo.
Fondos Comunes de Inversión (Res. Gral. 1126/2026 - CNV)
La Comisión Nacional de Valores modificó la regulación de los Fondos Comunes de Dinero (Money Market).
A raíz de ello, se permite una mayor exposición a plazos fijos y nuevos instrumentos de liquidez inmediata. El propósito es mejorar el rendimiento de los fondos de "t+0" (rescate en el acto) en un contexto de búsqueda de eficiencia financiera.
2. Eje Energético y Recursos Naturales
Reversión de Áreas Petroleras (Área CAN_109)
Se declaró la extinción del Permiso de Exploración sobre el área de la Cuenca Argentina Norte (CAN_109).
El control del área revierte al Estado Nacional tras la renuncia de las empresas concesionarias.
Esto marca un movimiento en el tablero del offshore argentino; el Estado deberá decidir si relicita el área bajo nuevas condiciones o si la salida de las empresas responde a una reevaluación de costos/beneficios en la zona.
3. Eje Social y Administrativo
Vouchers Educativos y Asistencia Escolar
Si bien la convocatoria ya estaba vigente, hoy se ratifican los procesos de inscripción para el programa de asistencia a familias de clase media con hijos en colegios privados (cuota subvencionada).
Requisito: Ingresos familiares de hasta 7 salarios mínimos ($2.504.600).
Impacto: Busca contener la migración de alumnos del sector privado al público debido a los aumentos de cuotas.
Prórrogas de Designaciones (Jefatura de Gabinete y Seguridad)
Se publicaron múltiples resoluciones (como la 305/2026) que prorrogan por 180 días designaciones transitorias en áreas críticas:
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Dirección de Trámites a Distancia (TAD).
Secretaría General de la Presidencia.
Lectura: El Gobierno opta por la continuidad de las estructuras operativas actuales mediante el esquema de "prórrogas automáticas" para evitar vacíos administrativos en la gestión diaria.
Ya hace tiempo que Javier Milei no se autocelebra en sus redes sociales con encuestas donde se lo muestre liderando en imagen positiva. La consultora Opina Argentina coincide con otros dos recientes sondeos que otorgan al primer mandatario un rechazo superior al 60% pero más alarmante es la caída en las expectativas de la sociedad.
Opina Argentina, consultora que dirige Facundo Nejamkis, en su último trabajo volvió a detectar otra caída en la imagen de Javier Milei, que no para de caer desde enero pasado: "Durante abril se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciada en enero. Los indicadores del oficialismo no sólo caen, sino que lo hacen de una manera muy pronunciada".
Los salarios habrían caído en marzo frente a la inflación, de acuerdo a cifras del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), lo cual marca la continuación del sendero de destrucción del poder adquisitivo. Con Javier Milei en la presidencia, las remuneraciones de los trabajadores están más de 5% por debajo de noviembre de 2023.
Al respecto, el promedio de los salarios de convenio relevados por la entidad anticipa una caída del salario real de los trabajadores argentinos para el último mes, ubicándose 5,2% por debajo de noviembre de 2023.
De mantenerse el diferencial observado en diciembre de 2025, la proyección del salario registrado del sector privado (SIPA), elaborada en base a la evolución del salario de convenio, quedaría apenas 0,9% por encima del mismo nivel.
Las expectativas de una desaceleración sostenida de la inflación en Argentina comienzan a perder fuerza. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina ( BCRA), los analistas corrigieron al alza sus proyecciones y ahora estiman que el índice de precios al consumidor podría cerrar 2026 en niveles incluso superiores a los de 2025.
El denominado “Top 10” del REM, que agrupa a las consultoras con mejores antecedentes de precisión, proyecta una inflación anual del 31,8%, levemente por encima del 31,5% registrado el año pasado.
Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares pero esa pequeña porción de las montañas alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes, especialmente de Cuyo.
El detonante es conocido: tarifas desactualizadas frente a una estructura de costos que se disparó, con el gasoil como principal variable. Sin acuerdo entre transportistas y acopiadores, los cortes se multiplican.
La tensión en el transporte público del AMBA entra en zona crítica. Tras un inicio de semana con servicios recortados, el Gobierno convocó a una reunión de urgencia el jueves (09/04) para intentar desactivar un conflicto que amenaza con nuevos paros de colectivos.
El encuentro será a las 11 en la secretaría de Transporte con las principales cámaras empresarias del sector (CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA), que ya advirtieron que sin actualización de subsidios no podrán sostener el servicio ni pagar salarios.
Quienes habilitaron la sesión (y luego aprobaron el proyecto que llegó desde el Senado) fueron 129 diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan) y algunos monobloques. Incluso, acompañaron varios diputados de Provincias Unidas.
Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares pero esa pequeña porción de las montañas alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes, especialmente de Cuyo.
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