Reforma a la Ley de Glaciares Convocan a la mayor demanda colectiva tras victoria de Milei Urgente24 Diputados aprobó reforma a la Ley de Glaciares.

¿Qué harán las organizaciones ambientalistas?

Luego de la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, organizaciones ambientalistas irán a la justicia y convocan a los ciudadanos a participar en una demanda colectiva.

Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace son quienes hicieron la convocatoria para frenar la reforma.

“Hoy la respuesta está en manos de todas las personas: la ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, advirtieron desde las organizaciones, de acuerdo con Greepeace.

Las organizaciones ambientalistas denunciaron que, cientos de miles de personas se inscribieron a la audiencia pública para defender la Ley de Glaciares y fueron "ignoradas".

Además, catalogaron el proceso como "viciado" y "a espaldas a la sociedad".

Glaciar Perito Moreno (arg) Sigue la lucha por los glaciares en Argentina.

¿Cómo participar en la demanda colectiva?

De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, la sanción a los cambios en la Ley de Glaciares, abre una nueva etapa de participación ciudadana en la defensa de estos cuerpos de agua.

En ese sentido, han pedido a los ciudadanos sumarse a una demanda colectiva para frenar los cambios en la Ley de Glaciares.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados. Luego de la traición a la voluntad ciudadana, vamos a la justicia pero te necesitamos para frenar este retroceso. Sumate a la demanda colectiva más grande de la historia para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares", indicaron.

En el sitio web de Greenpeace se encuentra el link para acceder al formulario y participar en la demanda colectiva.

¿Cuáles son las principales críticas a la reforma de la Ley de Glaciares?

Quienes se oponen a la reforma de la Ley de Glaciares cuestionan que la normativa deje en manos de las provincias cuáles glaciares y periglaciares deben protegerse, o no. También critican la redefinición del objeto de protección.

"En Argentina, más de 7 millones de personas dependen del agua que proviene de los glaciares y del ambiente periglacial, por lo que cualquier debilitamiento de su protección impacta directamente en la seguridad hídrica nacional", advierte Greenpeace.

Vale recordar que, una carta de científicos internacionales enviada a Diputados en contra de la reforma a la Ley de Glaciares detalla que, desproteger estos cuerpos de agua implica:

Comprometer las nacientes de agua de zonas áridas

Perder reservas de agua que sostienen caudales en épocas críticas

Aumentar la vulnerabilidad de las cuencas ante sequías prolongadas

Afectar el caudal de cursos hídricos

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