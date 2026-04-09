El conflicto por la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina no se ha terminado. Pese a que a senadores y diputados aprobaron las modificaciones, organizaciones ambientalistas aseguran que no se quedarán inmóviles y que la lucha continuará en la justicia. Convocan a la ciudadanía a participar en una demanda colectiva.
AMBIENTALISTAS VAN A LA JUSTICIA
Reforma a la Ley de Glaciares: Convocan a la mayor demanda colectiva tras victoria de Milei
Organizaciones ambientalistas van a la justicia para frenar la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina. ¿Qué pasó y cómo participar en la demanda colectiva?
¿Qué pasó con la Ley de Glaciares en Argentina?
La Ley de Glaciares en Argentina será modificada. Ya fue aprobado y se considera una victoria política para Javier Milei. Sin embargo, la lucha de los ciudadanos y de los ambientalistas está lejos de apagarse.
La reforma que ya contaba con la media sanción del Senado, consiguió luz verde en Diputados, tras lograr 137 votos a favor y obtener 111 en contra. Hubo 3 abstenciones.
En ese contexto, fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La iniciativa aprobada tiene en la mira los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).
¿Qué harán las organizaciones ambientalistas?
Luego de la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, organizaciones ambientalistas irán a la justicia y convocan a los ciudadanos a participar en una demanda colectiva.
Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace son quienes hicieron la convocatoria para frenar la reforma.
“Hoy la respuesta está en manos de todas las personas: la ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, advirtieron desde las organizaciones, de acuerdo con Greepeace.
Las organizaciones ambientalistas denunciaron que, cientos de miles de personas se inscribieron a la audiencia pública para defender la Ley de Glaciares y fueron "ignoradas".
Además, catalogaron el proceso como "viciado" y "a espaldas a la sociedad".
¿Cómo participar en la demanda colectiva?
De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, la sanción a los cambios en la Ley de Glaciares, abre una nueva etapa de participación ciudadana en la defensa de estos cuerpos de agua.
En ese sentido, han pedido a los ciudadanos sumarse a una demanda colectiva para frenar los cambios en la Ley de Glaciares.
"No podemos quedarnos de brazos cruzados. Luego de la traición a la voluntad ciudadana, vamos a la justicia pero te necesitamos para frenar este retroceso. Sumate a la demanda colectiva más grande de la historia para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares", indicaron.
En el sitio web de Greenpeace se encuentra el link para acceder al formulario y participar en la demanda colectiva.
¿Cuáles son las principales críticas a la reforma de la Ley de Glaciares?
Quienes se oponen a la reforma de la Ley de Glaciares cuestionan que la normativa deje en manos de las provincias cuáles glaciares y periglaciares deben protegerse, o no. También critican la redefinición del objeto de protección.
"En Argentina, más de 7 millones de personas dependen del agua que proviene de los glaciares y del ambiente periglacial, por lo que cualquier debilitamiento de su protección impacta directamente en la seguridad hídrica nacional", advierte Greenpeace.
Vale recordar que, una carta de científicos internacionales enviada a Diputados en contra de la reforma a la Ley de Glaciares detalla que, desproteger estos cuerpos de agua implica:
- Comprometer las nacientes de agua de zonas áridas
- Perder reservas de agua que sostienen caudales en épocas críticas
- Aumentar la vulnerabilidad de las cuencas ante sequías prolongadas
- Afectar el caudal de cursos hídricos
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