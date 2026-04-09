La automotriz francesa Citroën, propiedad del conglomerado Stellantis, lanzó en Argentina una campaña de financiación con cero interés para todos sus autos de la gama. El plan busca acelerar las ventas en medio de un mercado de alta competencia y fuerte volatilidad en los precios.
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Citroën abre financiación 0% interés en todos sus 0km en Argentina
La francesa Citroën lanzó una agresiva campaña de financiación cero interés para todos sus autos. Qué modelos incluye.
Durante abril, Citroën elaboró un paquete de financiación para sus clientes tanto en toda su oferta a nivel local. Esto incluye a los SUV C4 Hybrid, C3, Aircross, Basalt, y los utilitarios Berlingo, Jumpy y Jumper.
La financiación programada por Citroën comprende plazos de hasta 36 meses y hasta $45.000.000 de pesos. Esto comprende una amplia gama de posibilidades, que impactan de manera atractiva tanto en los modelos más accesibles, como así también en los vehículos de trabajo.
Otras opciones de financiación con Citroën
El 0% de interés que ofrece la automotriz francesa se incluye también en versiones exclusivas de Bassalt y Aircross. El crossover y la SUV cuentan con una Tasa Exclusiva del 0% a 24 meses para financiar hasta $20.000.000.
Para quienes requieren montos superiores, la marca dispone de financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, mientras que Jumper accede a iguales condiciones con un tope ampliado de $45.000.000, acompañando las necesidades del trabajo y la actividad profesional.
A todo eso, Stellantis autorizó la posibilidad de lanzar una línea de créditos UVA de hasta 36 meses y a tasa 0% en toda la gama. Bajo ese régimen, los clientes pueden financiar hasta $30.000.000 o estirar el plazo a 48 meses pero incluyendo una TNA del 9,9%.
Qué otras marcas financian a tasa 0%
Con una creciente competencia interna impulsada por las importaciones, las terminales automotrices radicadas en Argentina han buscado defender su porción de mercado con agresivas propuestas de financiación que permitan dar un salto atractivo a los clientes en términos de accesibilidad. Luego de un verano con una ligera merma en las ventas, muchas marcas salieron a ofrecer stock con ventajas financieras, todo ello en un contexto de consumo reducido.
En general, la financiación apunta a facilitar el pago de hasta el 60% del valor final del vehículo y están apuntadas a los consumidores finales.
Marcas como Renault, Fiat, Ford, Peugeot, RAM, Jeep y Honda lanzaron planes especiales en abril con cero interés. Usualmente, las financiaciones van desde los 13.000.000 y en algunos casos superan los 45.000.000, esto último especialmente importante en vehículos utilitarios.
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