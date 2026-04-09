Citroën abre financiación 0% interés en todos sus 0km en Argentina

Para quienes requieren montos superiores, la marca dispone de financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, mientras que Jumper accede a iguales condiciones con un tope ampliado de $45.000.000, acompañando las necesidades del trabajo y la actividad profesional.

A todo eso, Stellantis autorizó la posibilidad de lanzar una línea de créditos UVA de hasta 36 meses y a tasa 0% en toda la gama. Bajo ese régimen, los clientes pueden financiar hasta $30.000.000 o estirar el plazo a 48 meses pero incluyendo una TNA del 9,9%.

De este modo, la marca reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras amplias, competitivas y transparentes, alineadas con las distintas realidades del mercado y las expectativas de sus clientes, aseguraron. De este modo, la marca reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras amplias, competitivas y transparentes, alineadas con las distintas realidades del mercado y las expectativas de sus clientes, aseguraron.

Citroen Jumper 3P.jpg Los utilitarios también ingresan en el plan de financiación.

Qué otras marcas financian a tasa 0%

Con una creciente competencia interna impulsada por las importaciones, las terminales automotrices radicadas en Argentina han buscado defender su porción de mercado con agresivas propuestas de financiación que permitan dar un salto atractivo a los clientes en términos de accesibilidad. Luego de un verano con una ligera merma en las ventas, muchas marcas salieron a ofrecer stock con ventajas financieras, todo ello en un contexto de consumo reducido.

En general, la financiación apunta a facilitar el pago de hasta el 60% del valor final del vehículo y están apuntadas a los consumidores finales.

Marcas como Renault, Fiat, Ford, Peugeot, RAM, Jeep y Honda lanzaron planes especiales en abril con cero interés. Usualmente, las financiaciones van desde los 13.000.000 y en algunos casos superan los 45.000.000, esto último especialmente importante en vehículos utilitarios.

Más noticias en Urgente24:

La Libertad Avanza logró la aprobación en general de la reforma a la Ley de Glaciares

De Narváez se quedó sin Carrefour y ahora se le 'desborda' ChangoMás

Colectivos al borde del paro: Reunión clave con empresarios y presión de la UTA

Hipotecas no bancarias, cuotas sin interés y allanamientos: Lo que dejó la declaración de la escribana de Adorni