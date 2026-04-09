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Citroën abre financiación 0% interés en todos sus 0km en Argentina

La francesa Citroën lanzó una agresiva campaña de financiación cero interés para todos sus autos. Qué modelos incluye.

09 de abril de 2026 - 09:28
La francesa Citröen lanza una agresiva estrategia de ventas.&nbsp;

La francesa Citröen lanza una agresiva estrategia de ventas. 

Durante abril, Citroën elaboró un paquete de financiación para sus clientes tanto en toda su oferta a nivel local. Esto incluye a los SUV C4 Hybrid, C3, Aircross, Basalt, y los utilitarios Berlingo, Jumpy y Jumper.

La financiación programada por Citroën comprende plazos de hasta 36 meses y hasta $45.000.000 de pesos. Esto comprende una amplia gama de posibilidades, que impactan de manera atractiva tanto en los modelos más accesibles, como así también en los vehículos de trabajo.

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Durante el mes de abril, Citroën refuerza su propuesta comercial en Argentina con un completo abanico de herramientas de financiación pensadas para facilitar el acceso a sus vehículos y adaptarse a distintos perfiles de clientes. La marca ofrece una Tasa Express del 0% a 18 meses para toda la gama —con excepción de C4—, con un monto máximo financiable de $18.000.000, consolidando una alternativa atractiva para quienes priorizan previsibilidad y cuotas sin interés, explicaron desde la marca francesa. Durante el mes de abril, Citroën refuerza su propuesta comercial en Argentina con un completo abanico de herramientas de financiación pensadas para facilitar el acceso a sus vehículos y adaptarse a distintos perfiles de clientes. La marca ofrece una Tasa Express del 0% a 18 meses para toda la gama —con excepción de C4—, con un monto máximo financiable de $18.000.000, consolidando una alternativa atractiva para quienes priorizan previsibilidad y cuotas sin interés, explicaron desde la marca francesa.

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Citro&euml;n Bassalt va a estar financiado a tasa cero en abril.

Citroën Bassalt va a estar financiado a tasa cero en abril.

Otras opciones de financiación con Citroën

El 0% de interés que ofrece la automotriz francesa se incluye también en versiones exclusivas de Bassalt y Aircross. El crossover y la SUV cuentan con una Tasa Exclusiva del 0% a 24 meses para financiar hasta $20.000.000.

Para quienes requieren montos superiores, la marca dispone de financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, mientras que Jumper accede a iguales condiciones con un tope ampliado de $45.000.000, acompañando las necesidades del trabajo y la actividad profesional.

A todo eso, Stellantis autorizó la posibilidad de lanzar una línea de créditos UVA de hasta 36 meses y a tasa 0% en toda la gama. Bajo ese régimen, los clientes pueden financiar hasta $30.000.000 o estirar el plazo a 48 meses pero incluyendo una TNA del 9,9%.

De este modo, la marca reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras amplias, competitivas y transparentes, alineadas con las distintas realidades del mercado y las expectativas de sus clientes, aseguraron. De este modo, la marca reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras amplias, competitivas y transparentes, alineadas con las distintas realidades del mercado y las expectativas de sus clientes, aseguraron.

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Los utilitarios también ingresan en el plan de financiación.

Los utilitarios también ingresan en el plan de financiación.

Qué otras marcas financian a tasa 0%

Con una creciente competencia interna impulsada por las importaciones, las terminales automotrices radicadas en Argentina han buscado defender su porción de mercado con agresivas propuestas de financiación que permitan dar un salto atractivo a los clientes en términos de accesibilidad. Luego de un verano con una ligera merma en las ventas, muchas marcas salieron a ofrecer stock con ventajas financieras, todo ello en un contexto de consumo reducido.

En general, la financiación apunta a facilitar el pago de hasta el 60% del valor final del vehículo y están apuntadas a los consumidores finales.

Marcas como Renault, Fiat, Ford, Peugeot, RAM, Jeep y Honda lanzaron planes especiales en abril con cero interés. Usualmente, las financiaciones van desde los 13.000.000 y en algunos casos superan los 45.000.000, esto último especialmente importante en vehículos utilitarios.

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FUENTE: Urgente 24

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