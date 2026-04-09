El dato que refuerza al PSOE: España alcanza un récord de empleo impulsado por inmigrantes

Dentro de ese crecimiento, destaca especialmente el peso del empleo extranjero. En la serie original, el número de trabajadores inmigrantes afiliados alcanza los 3.151.563, lo que representa ya el 14,4% del total del mercado laboral español.

Solo en marzo de 2026, la Seguridad Social sumó más de 200.000 nuevos cotizantes, uno de los mejores registros para ese mes en la serie histórica, impulsado en gran parte por el sector servicios y la proximidad de la campaña turística de Semana Santa.

Sin embargo, más allá de las políticas de regularización impulsadas por el Gobierno, el fenómeno también refleja una dinámica más profunda del mercado laboral español. Sectores como agricultura, construcción, hostelería, transporte o actividades vinculadas al turismo han registrado algunos de los mayores crecimientos en el último año, áreas donde las empresas llevan tiempo señalando dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo.

Es en ese contexto donde la mano de obra inmigrante se ha convertido en un componente cada vez más relevante para sostener el crecimiento del empleo en España, especialmente en actividades que requieren mayor disponibilidad laboral o condiciones de trabajo más exigentes, puestos que una parte creciente de los trabajadores españoles ya no prioriza dentro del mercado laboral.

La batalla política detrás del récord laboral

Pero son esas mismas cifras las que hoy se leen en clave política y han vuelto a agitar el debate en la agenda española. Las idas y vueltas entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han ocupado titulares en los últimos meses, especialmente desde que el Gobierno anunció una regularización extraordinaria.

Para PP y Vox, el crecimiento del empleo extranjero y las políticas migratorias del Ejecutivo tienen, ante todo, una lectura electoral. Desde ambos partidos sostienen que la ampliación del padrón laboral inmigrante podría terminar beneficiando al PSOE de cara a las elecciones generales de 2027, en un momento en el que las encuestas muestran una competencia ajustada. Según los últimos sondeos, el Partido Popular lidera la intención de voto con un 31,1%, seguido por el PSOE con el 28,6%, mientras que Vox se ubica tercero con el 18,7%, tras cortar una racha de cinco meses consecutivos de crecimiento.

El segundo argumento que repiten desde la derecha apunta directamente al mercado laboral. Tanto dirigentes del PP como de Vox sostienen que muchos de los puestos que hoy ocupan trabajadores inmigrantes deberían estar disponibles para ciudadanos españoles, especialmente en sectores donde el empleo ha crecido con fuerza en los últimos meses.

Consulado de Pakistan Imagen del consulado de Pakistán en Barcelona tras la explosión registrada en sus inmediaciones, un episodio que reavivó el debate sobre la seguridad y la política migratoria en España.

Finalmente, y como parte de un discurso que la oposición repite desde hace meses, PP y Vox también vinculan el impulso de estas políticas migratorias con el clima político tenso que atraviesa el Gobierno. Desde el juicio por el caso Koldo (relacionado con el entorno del exministro José Luis Ábalos) hasta las polémicas en torno a Begoña Gómez y el rescate de Air Europa, ambos partidos sostienen que el foco puesto en la regularización de inmigrantes funciona como una forma de desplazar el debate público hacia este tema en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así, cada movimiento político y mediático, desde La Moncloa hasta Génova, pasando por Bambú, comienza a leerse en clave electoral. El tablero político español empieza a reordenarse y a sacar sus púas a poco más de un año de las elecciones que decidirán quién ocupará la presidencia del Gobierno.

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