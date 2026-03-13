Javier Milei se reúne con Abascal en Madrid: ¿hay afinidad con VOX pese a su rechazo a Mercosur?

Milei en Madrid: reunión con Abascal, Huerta de Soto y cierre del Economic Forum

La agenda de Javier Milei en Madrid comenzará temprano el sábado. El mandatario llegará al continente este viernes por la tarde, alrededor de las 17:30, hora local de Madrid, y regresará a Buenos Aires en la noche del sábado. Según el programa difundido por la Presidencia argentina y reportado por la agencia internacional EFE, el presidente tiene previsto reunirse con el líder de VOX, Santiago Abascal, alrededor de las 10:00 de la mañana, antes del inicio formal del Madrid Economic Forum.

Tras ese encuentro, el presidente argentino también mantendrá una reunión con el economista ultraliberal Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes intelectuales que Milei suele citar como influencia en su pensamiento económico. El plato fuerte de su visita llegará por la noche. Milei será el encargado de la ponencia de cierre del Madrid Economic Forum, prevista para las 20:15, en el Palacio de Vistalegre, un evento que reúne a economistas, empresarios, analistas políticos y referentes del pensamiento liberal y conservador.

No es la primera vez que el mandatario participa de este foro. En la edición del año pasado, también celebrada en Madrid, Milei cargó duramente contra el socialismo ante un auditorio afín. “Frente a los socialistas de m… , siempre voy a estar de su lado”, llegó a afirmar entonces, en un discurso que generó fuertes críticas en España y volvió a tensar su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Javier Milei en el Madrid Economic Forum de 2025. Javier Milei durante su intervención en el Economic Forum de 2025, foro liberal impulsado por el empresario Víctor Domínguez, al que vuelve este fin de semana en la capital española. OSCAR DEL POZO / AFP

El Madrid Economic Forum se desarrolla a lo largo de toda la jornada con ponencias y debates sobre economía, política, medios de comunicación y nuevas tecnologías. Entre los participantes aparecen nombres como Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle, Manuel Llamas o Vito Quiles, este último convertido en una de las caras mediáticas de la derecha joven en España. El programa incluye paneles dedicados a temas como la desregulación económica, el emprendimiento, la comunicación política o el papel de los nuevos medios.

Las entradas para el evento también reflejan el carácter híbrido del foro, que mezcla conferencia económica y networking empresarial. El acceso general cuesta 49 euros, mientras que la entrada Gold, de 249 euros, permite participar en espacios de networking y actividades exclusivas. En el extremo superior aparece el pase Diamond, de 2.500 euros, que incluye acceso a zonas VIP, encuentros con los ponentes y la cena privada posterior al evento, consolidando al foro como una cita de referencia dentro de los círculos liberales y de derecha.

Tras su discurso de cierre, Milei participará precisamente de esa cena VIP en Vistalegre, donde también recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, una de las figuras más influyentes del pensamiento liberal que inspira buena parte de su programa económico.

Milei y Abascal: una relación que ahora se enfrenta a un nuevo contexto

La relación entre Javier Milei y Santiago Abascal no es nueva. Desde la llegada del libertario argentino al poder en diciembre de 2023, ambos líderes han mantenido varios encuentros, tanto en España como en Argentina, siempre bajo un paraguas común: la defensa de un ideario liberal y de derecha frente a lo que ambos describen como el avance del socialismo.

Sin embargo, la reunión prevista ahora en Madrid se produce en un escenario político distinto al de aquellos primeros encuentros. En España, VOX atraviesa una etapa de confrontación abierta no solo con el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también con el Partido Popular, al que acusa de haber abandonado la verdadera agenda de la derecha.

El punto de ruptura llegó tras el llamado documento marco que el Partido Popular presentó a VOX para definir las bases de una posible cooperación entre ambos partidos. Para la formación de Abascal, ese texto representó más bien un intento de marcarle límites y condicionar su discurso político, especialmente en un momento en el que la derecha española entra nuevamente en clima electoral. Con elecciones autonómicas y regionales en el horizonte inmediato y la mirada puesta en las próximas elecciones generales, VOX decidió endurecer su posición. Desde entonces, y pese a haber pactado en el pasado con el PP en distintos gobiernos, el partido de Abascal busca consolidarse como la “derecha real” en España, diferenciándose tanto del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo como del PSOE de Pedro Sánchez y tratando de capitalizar el descontento de una parte del electorado conservador.

En ese contexto aparece el elemento que tensiona la relación con Milei: el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Mientras el presidente argentino fue uno de los impulsores del tratado y lo presentó como un paso clave para abrir mercados y atraer inversiones, Abascal lo considera una amenaza directa para el campo español y una cesión de soberanía económica. El líder de VOX incluso ha planteado la posibilidad de impulsar un referéndum para frenar el acuerdo, al que acusa de haber sido negociado a las espaldas de los ciudadanos.

La paradoja es evidente. Uno de los principales aliados ideológicos de Milei en Europa se ha convertido, al mismo tiempo, en uno de los críticos más duros de un acuerdo económico que el propio presidente argentino promovió y que su gobierno presenta como una oportunidad para mejorar la inserción internacional de Argentina en el mundo y reforzar su agenda de apertura económica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gaceta_es/status/2027882472659210350?s=20&partner=&hide_thread=false Santiago Abascal denuncia ante más de 2.000 personas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) la enésima «estafa» del PP y se compromete a impulsar un referéndum nacional sobre Mercosurhttps://t.co/kxdrsJYJYo pic.twitter.com/l4M8O5LwMP — LA GACETA (@gaceta_es) February 28, 2026

Por eso, la reunión entre ambos en Madrid abre un interrogante que va más allá de la agenda oficial del Economic Forum. En un momento en el que VOX intenta reforzar su perfil político frente al PP y al PSOE y consolidar una parte del electorado (con temas como Mercosur, la regularización de inmigrantes y otras cuestiones identitarias en el centro del debate), y en el que Milei busca consolidar su red de aliados internacionales y proyectar su figura dentro del universo liberal global, el encuentro también tiene un fuerte componente de imagen.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿se trata de una alianza política con peso real o simplemente de una foto útil para ambos líderes? No está claro si en la reunión se abordarán las diferencias económicas que hoy separan a sus agendas o si, por el contrario, el encuentro se limitará a un gesto político entre aliados ideológicos. Mientras Abascal busca reforzar su narrativa de liderazgo dentro de la derecha española y europea, Milei mantiene vínculos con sectores que lo celebran como una de las figuras del nuevo liberalismo político. En ese cruce de intereses, Madrid vuelve a convertirse en escenario de una relación que mezcla afinidad ideológica, estrategia política y también la posibilidad de construir un nexo a futuro, especialmente si VOX logra consolidar una posición más fuerte entre el electorado español.

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