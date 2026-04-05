Pavel Durov, el Ceo de Telegram, combate el apagón digital en Rusia

Telegram promete nuevas tecnologías de evasión

Frente a la amenaza de un apagón informativo, el equipo de Telegram ha confirmado que implementará actualizaciones para que el tráfico de datos sea cada vez más difícil de detectar por los sistemas de filtrado estatal. Esta "guerra de guerrillas digital" cuenta con el apoyo de miles de usuarios que crean servidores proxy de manera descentralizada.

La narrativa de la Resistencia Digital se fortalece mientras las autoridades rusas lidian con una paradoja: Telegram es, al mismo tiempo, el servicio más utilizado por los ciudadanos y el principal objetivo de sus políticas de seguridad nacional.

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