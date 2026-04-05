El pulso entre el libre flujo de información y la censura gubernamental llegó a un punto crítico en 2026. Pavel Durov, fundador de Telegram, rompió el silencio tras los intentos de las autoridades de Moscú por restringir el acceso a la plataforma, según reportó él mismo como "Resistencia Digital".
MORDAZA PARA 96 MILLONES
Pavel Durov, el Ceo de Telegram, combate el apagón digital en Rusia
Telegram en Rusia e Irán enfrenta bloqueos que, según Pavel Durov, fracasaron ante la resistencia digital, mientras el Kremlin busca reducir el uso de VPN
Mientras el gobierno ruso intensifica sus esfuerzos por imponer aplicaciones de mensajería controladas para fines de vigilancia, Durov asegura que la respuesta ciudadana ha sido una migración masiva hacia redes privadas. Según el empresario, el intento de desconexión no solo ha fallado en silenciar a la población, sino que provocó un colapso en el sistema de pagos digitales del país.
Presión sobre Telegram, colapso bancario y el auge de las VPN
Durov comparó la situación actual con la experiencia de Irán, donde la prohibición de la app hace años solo resultó en una adopción masiva de herramientas de elusión. "Bienvenidos a la Resistencia Digital", expresó el CEO, señalando que más de 100 millones de personas entre ambos países utilizan activamente servidores proxy y VPN para comunicarse.
En Rusia, la presión técnica sobre Telegram fue tal que, según informes del propio Durov, el sistema financiero sufrió un breve colapso donde el efectivo volvió a ser el único método de pago ante la caída de servicios digitales vinculados a las restricciones de red.
Kremlin vs. 96 millones de usuarios
A pesar de que los planes para un bloqueo total estaban previstos para el 1 de abril de 2026, la aplicación sigue siendo la más popular del país. Datos de Mediascope indican que casi 96 millones de rusos utilizaban la plataforma a inicios de año. Ante este escenario, el Ministerio de Desarrollo Digital ha cambiado de estrategia: su objetivo principal ya no es solo la aplicación, sino reducir drásticamente la efectividad de las VPN. El gobierno busca redirigir a la población hacia plataformas locales, un movimiento que Durov califica como "absurdas restricciones" que el país está movilizado para sortear.
Telegram promete nuevas tecnologías de evasión
Frente a la amenaza de un apagón informativo, el equipo de Telegram ha confirmado que implementará actualizaciones para que el tráfico de datos sea cada vez más difícil de detectar por los sistemas de filtrado estatal. Esta "guerra de guerrillas digital" cuenta con el apoyo de miles de usuarios que crean servidores proxy de manera descentralizada.
La narrativa de la Resistencia Digital se fortalece mientras las autoridades rusas lidian con una paradoja: Telegram es, al mismo tiempo, el servicio más utilizado por los ciudadanos y el principal objetivo de sus políticas de seguridad nacional.
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