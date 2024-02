El caso Koldo manchó al PSOE: Feijóo acusa a Sánchez de integrar "la Banda del Peugeot"

Pero también la investidura de Pedro Sánchez se manchó con el 'caso Koldo', porque según contó el propio ahce unos meses en una entrevista, él recorrió el norte del país en un Peugeot 407 que era manejado por Koldo García Izaguirre -antes de las primarias-, hecho que demuestra una clara cercanía entre ambos.

Incluso Sánchez citó en su libro 'Manual de resistencia' a Koldo, quien era "miembro de la candidatura" y fue quien "se quedó a dormir en la oficina para custodiar los avales".

"España está en manos de la banda del Peugeot. Sánchez lo relata en su libro. Koldo al volante, Ábalos de copiloto y atrás Cerdán y Sánchez", declaró ante El Mundo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado.

El PP abiertamente bautizó tal asociación corrupta integrada por Koldo, Sánchez, Santos Cerdán [número tres de Ferraz] y Ábalos como la "banda del Peugeot".

Por el momento han caído dos, pero Cerdán y Sánchez les deben a los españoles muchísimas explicaciones Por el momento han caído dos, pero Cerdán y Sánchez les deben a los españoles muchísimas explicaciones

Cómplice, coautor o negligente: Sánchez en la cuerda floja

"Es el caso Sánchez: nadie se cree que un asesor que hacía labores de chófer cerrara contratos millonarios en varios ministerios y comunidades autónomas sin la supervisión de su jefe. Y nadie se cree que Pedro Sánchez no conociera lo que hacía uno de sus colaboradores más cercanos", lanzó el portavoz del PP, Tellado. "Si Sánchez no lo sabía, fue una negligencia", añadió. "Y si lo sabía y no hizo nada", encubrió un presunto delito, dijo.

En esa misma línea, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, acusó este miércoles en el hemiciclo del Congreso al mismísimo Sánchez de "saber y tapar" el supuesto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la peor tanda de la pandemia.

image.png El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso.Foto: MARISCAL (EFE)

Y aunque el PSOE suspendió la militancia del exministro Ábalos y le pidió que renunciara al cargo de diputado en el que está desde las últimas elecciones de julio, una 'nube negra' acecha al actual gobierno por esta causa de corrupción.

En este contexto, Francina Armengol, presidenta del Congreso, dio la palabra este miércoles a Alberto Núñez Feijóo para abrir la sesión. “Sin rodeos”, fueron sus dos primeras palabras, un preludio del duro revés que tenía guardado para Sánchez.

“Usted lo sabía y lo tapó (en referencia a Sánchez)", dijo el líder del PP y excandidato presidencial.

"En nombre de todo un país...Consciente por la información que tenemos...de que usted lo sabía desde hace al menos más de tres años”, aseveró ante los legisladores.

Caso Koldo

Según la Fiscalía, Koldo García era el ‘cerebro’ de la trama criminal. El hombre, se codeaba no sólo con el presidente Sánchez sino con otros funcionarios. Incluso había sido chófer de Ábalos cuando fue ministro de Transportes, y este último lo puso luego en puestos de consejero en Puertos del Estado y Renfe, la red de ferrocarriles del país europeo, entre 2018 y 2021.

En las administraciones de Abálos y Koldo, se suscribieron contratos de emergencia para la compra de mascarillas durante la pandemia, así como en los gobiernos balear y canario, y en el Ministerio del Interior.

Más de 54 millones de euros de fondos públicos generaron unas ganancias de casi 17 millones de euros de ‘vuelto ilegal’, según la investigación preliminar de la oficina Anticorrupción.

El juez Ismael Moreno está investigando delitos que incluyen organización criminal, blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias.

La línea de investigación sugiere que un grupo de personas se unieron para obtener contratos públicos, y Koldo García recibió pagos por “mediar y conseguir” adjudicaciones. Posteriormente Koldo trató de “ocultar estos pagos”, así lo relevó la querella presentada en 2022 contra siete individuos, la cual está siendo investigada en la actualidad: hay 20 personas bajo investigación judicial.

