La playa de arena rosa y mar turquesa elegida como la mejor del mundo

Las 20 mejores playas del mundo para viajar y conocer

Lonely Planet lanzó este mes el libro "Best Beaches: 100 of the World's Most Incredible Beaches". Allí, dio a conocer un adelanto de las 20 primeras destacadas.

En The Pass Byron Bay uno puede relajarse y tomar sol, aprovechar a aprender surf o bien descansar en sus arenas color blanco y rosadas.

The Pass, Byron Bay, Australia

image.png

Ipanema, Río de Janeiro (Brasil): fue elegida como la segunda mejor del mundo por sus atardeceres soñados, entre otros atractivos destacados.

Ao Maya, Ko Phi-Phi, Tailandia

Isla de Mnemba, Zanzíbar, Tanzania

Sarakiniko, Cícladas de Milos, Grecia

Chesterman, Tofino, Canadá

Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona, Colombia

Anse Source d'Argent, La Digue, Islas Seychelles

Balandra, La Paz, México

Punta Paloma, Tarifa, España

Punta Rata, Brela, Croacia

West, Berneray, Escocia

Rauðasandur, Islandia

Rosa, Isla Padar, Indonesia

Dueodde, Nexø, Dinamarca

Keem Bay, Keel, Irlanda

Ruby, Parque Nacional Olímpico, Washington, EE.UU.

Stanhope, Parque Nacional de la Isla del Príncipe Eduardo, Canadá

Radhanagar, Islas Swaraj, India

Pacific, Siargao, Filipinas

