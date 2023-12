Desempleado: Pedro Sánchez le dijo "no" a Alberto Fernández

De todos modos, a pesar de que Yañez sigue siendo oficialmente la primera dama, no hubo una notificación oficial desde la cancillería sobre el viaje de la primera dama, ni tampoco está alojada en la residencia del embajador argentino en España, Ricardo Alfonsin.

“Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos, pero no saben adonde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer”, fueron los dichos de Alberto Fernández cuando anunció que se iba del país.