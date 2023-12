Juan Grabois le pide a Alberto Fernández que pida perdón

En tanto, también le respondió directamente a los dichos del mandatario en la entrevista. Es a la hipótesis presidencial de que quienes responden a la Encuesta Permanente de Hogares no dicen "toda la verdad" por miedo a que les quiten alguna ayuda social que puedan recibir del Estado.

"Que además digas que los índices de pobreza se explican porque los pobres subdeclaran sus ingresos ya me parece una bajeza gorila, cuando lo que en realidad sucede es que son los más ricos -entre ellos, no pocos políticos, sus amigos empresarios, testaferros, etc, etc.- los que mienten en las declaraciones para no pagar impuestos o cosas peores", escribió Grabois, y enfatizó:

Hagamos una reflexión profunda para comprender qué hicimos mal como conjunto, cada sector, cada dirigente, cada militante, para que nunca más se repita que un gobierno que se autopercibe y proclama popular y peronista, en un contexto de crecimiento del producto bruto y aumento de la actividad, tenga estos niveles de pobreza e indigencia Hagamos una reflexión profunda para comprender qué hicimos mal como conjunto, cada sector, cada dirigente, cada militante, para que nunca más se repita que un gobierno que se autopercibe y proclama popular y peronista, en un contexto de crecimiento del producto bruto y aumento de la actividad, tenga estos niveles de pobreza e indigencia

En la carta publicada en la red social 'X', el dirigente también le reclamó a Alberto Fernández que pida perdón por los resultados de su gestión y lo chicaneó por su decisión de dejar el país una vez que termine su mandato para dar clases en el exterior:

Los problemas no van a resolverse pidiendo perdón, pero en algún punto sería reparador para la sociedad en su conjunto y para todos nosotros, los que vamos a quedarnos en Argentina, posiblemente perseguidos y seguramente demonizados en una proporción muy superior a nuestra responsabilidad personal en la situación social y política del país Los problemas no van a resolverse pidiendo perdón, pero en algún punto sería reparador para la sociedad en su conjunto y para todos nosotros, los que vamos a quedarnos en Argentina, posiblemente perseguidos y seguramente demonizados en una proporción muy superior a nuestra responsabilidad personal en la situación social y política del país

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuanGrabois%2Fstatus%2F1731652364547785187%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1731646189383057764%7Ctwgr%5E505bf1707b145e2e8a588a2ed3d829287c0083a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fdura-carta-juan-grabois-alberto-fernandez-dijo-balance-gobierno-pesimo-argentina-estallada-reclamo-pida-perdon_0_XyAqiobdSO.html&partner=&hide_thread=false No quería participar de discusión interna de ningún tipo, pero un tema abordado por el presidente en la entrevista de Noticias Argentinas me interpela fuerte. Voy a evitar calificativos personales. Personalizar demasiado despolitiza. Me centro en el tema específico.



Alberto:… — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 4, 2023

