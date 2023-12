Javier Milei, sindrome de Andrés Calamaro y Yoko Ono

Santiago Abascal, cofundador de VOX que visitará en días más la Argentina para la toma de posesión del cargo de Javier Milei, es el nexo con Andrés Calamaro. En 2019, en la efervescencia de VOX, Abascal retuiteó a Calamaro: "(...) En este escenario soy reaccionario porque no tengo dramas en blindar las instituciones culturales. (...) Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan más que los moderados. (...)". Ídolo de la cultura 'woke', Calamaro quedó bajo el inclemente 'fuego amigo', y tiempo después aclaró lo obvio: "Yo no voto en España".