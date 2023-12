Milei empuja a Macri al fade out

Dijo más: que ningún apoyo le daba a Macri calidad de accionista del nuevo gobierno.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flanacionmas%2Fstatus%2F1730630637445435881&partner=&hide_thread=false Guillermo Francos: “No significa que compraron acciones”.



El ministro del Interior designado por Milei habló sobre el rol de Macri y Bullrich.



En #MásNoticias con @marialauratv. pic.twitter.com/VR3XyrOFaa — La Nación Más (@lanacionmas) December 1, 2023

Este alejamiento de Milei del exPresidente sería estratégico, y apuntaría a, por un lado, consolidar su liderazgo y despejar suspicacias sobre un presunto tutelaje a su gobierno por parte del líder del PRO; y, por el otro, tener manos sueltas para negociar con cualquier otro sector del espectro político. De hecho, Francos se reunió con los gobernadores peronistas antes que con los de JxC.

"Para gobernar, Milei necesita un sistema de alianzas múltiples. No le alcanza con lo que le ofrece Macri. No es suficiente", dijo el analista político Lucas Romero en el canal LN+.

"Si yo me abrazo a Macri, ¿no me acota para buscar lo adicional?¿No me conviene conservar mi identidad particular y negociar con varios actores a la vez?", se preguntó el director de la consultora Synopsis anticipándose a posibles planteos que se estaría haciendo el presidente electo.

En la visión de Romero, la demora en la definición de la autoridad de la Cámara de Diputados responde a esas diyuntivas.

"Al necesitar enarbolar varios acuerdos simultáneos, para construir la mayoría, quizás el incenivo está planteado para que sea uno propio de LLA (el presidente de la Cámara) y con eso negociar con todos los actores", dijo.

Y agregó: "Ni siquiera el acuerdo con Ritondo te garantiza la totalidad de los diputados de JxC. Si Ritondo te cancela la disponibilidad de recursos para negociar con los restantes que necesitás, ahí aparece la posibilidad de que sea LLA la que maneje los recursos parlamentarios, que quizás sean una herramienta de negociación".

En este escenario, la posibilidad de influencia de Macri en el gobierno de Milei parece debilitarse. Algo que el propio exPresidente estaría reconociendo. Por el mismo aire de LN+, una señal que identifican directamente con el exmandatario, el periodista Rubén Rabanal aseguró que Macri contó no tuvo contacto con Milei desde su vuelta de Arabia Saudita y que adelantó que se irá a pasar un tiempo al sur del país, dado que "ya puse lo que había que poner". En la interpretación de Rabanal, Macri "se está corriendo de la escena".

Una salida en fade out.

Más contenido de Urgente24

FACA rechaza la designación de Barra por "antecedentes vinculados al nazismo"

Derrota de Macri: Patricia Bullrich ministra de Seguridad de Milei

Para tener en cuenta: Martín Menem